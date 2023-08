Riproposta la mostra storico-fotografica “Corato-Grenoble 1921-1987”

Anche quest'anno la Sezione "ANPI Maria Diaferia" è presente nel cartellone estivo di Sei la mia Città con tre eventi, riuniti sotto il titolo "80 anni di Resistenza tra emigrazione, tutti a casa e lotta partigiana", per ricordare e commemorare l'8 settembre 1943 data di inizio, convenzionale e simbolica, della Resistenza al nazifascismo.A partire dal 9 agosto e fino al 20 agosto l'ANPI Corato, in collaborazione con "Amici dei Musei di Corato", ripropone la mostra storico-fotografica "Corato Grenoble 1921-1987", aggiornata con un pannello dedicato all'esibizione a Grenoble della Banda Città di Corato, diretta dal Maestro Miglietta. Saranno possibili anche visite guidate per gruppi facendo richiesta all'indirizzo anpicorato@gmail.com.Le iniziative dell'ANPI proseguiranno l'8 settembre in Piazza Sedile con la presentazione del libro Maria Diaferia. Da Corato alla resistenza romana, a cura del giovane storico Vincenzo Catalano e con il contributo di Pasquale Martino, presidente provinciale ANPI Bari, e un incontro/dibattito sulla vita degli IMI (Internati Militari Italiani), con la partecipazione di Pasquale Caputo, che ha percorso il tragitto di ritorno del padre dalla Germania a conclusione della Seconda Guerra Mondiale, e del generale Giuseppenicola Tota.A chiudere, per la serata del 15 settembre in Piazza Abbazia, ci sarà, in collaborazione con l'Associazione "Il Nocciolo" di Andria, un recital con testi e canzoni di Giorgio Gaber e Fabrizio De Andrè.La Mostra storico-fotografica si terrà presso il chiostro del Palazzo di Città negli orari di apertura degli uffici.