San Cataldo, per il nuovo triennio riconfermato il Direttivo uscente

L'assemblea dei Componenti della Deputazione Maggiore "San Cataldo" si è riunita ieri per eleggere il nuovo Direttivo.Per il Triennio 2025-2027 si è riconfermato, con votazione unanime, il Direttivo uscente.Nello specifico il direttivo avrà come presidente, Aldo Scaringella, come vice presidente, Gennaro Patruno e come segretario Luigi Musci.A far da tesoriere sarà Michele Patruno mentre il cassiere sarà Luigi Parziale.Dom Luigi De Palma nominato invece come assistente ecclesiastico.