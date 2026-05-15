Corato social Camp: persone idee e territori in dialogo

Venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026, Corato ospita due giornate dedicate al welfare territoriale, alla partecipazione e al confronto tra pubblica amministrazione, enti del Terzo Settore, organizzazioni sociali e cittadinanza.Un'occasione per raccontare il percorso di Corato Sociale, condividere i risultati raggiunti e continuare a costruire insieme una rete più forte, accessibile e vicina ai bisogni della comunità.Ore 16:00 – 20:00 | Atrio Palazzo GioiaPresentazione dei risultati e delle azioni realizzate nell'ambito di Corato Sociale: Carta dei Servizi, Osservatorio e Mappa Digitale.A seguire, un momento di confronto e discussione partecipata tra pubblica amministrazione, enti del Terzo Settore e cittadinanza.Stand espositivi delle organizzazioni del territorio.Ore 09:00 – 13:00 | Atrio Palazzo GioiaTalk con esperti sui temi che accompagnano il percorso di Corato Sociale.Corato Social Camp è uno spazio aperto di incontro, ascolto e partecipazione: un momento per riconoscere il valore delle reti sociali del territorio e immaginare insieme nuove forme di cura, prossimità e comunità.