Vita di Città
Corato social Camp: persone idee e territori in dialogo
Il programma completo delle iniziative
Corato - venerdì 15 maggio 2026 Comunicato Stampa
Venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026, Corato ospita due giornate dedicate al welfare territoriale, alla partecipazione e al confronto tra pubblica amministrazione, enti del Terzo Settore, organizzazioni sociali e cittadinanza.
Un'occasione per raccontare il percorso di Corato Sociale, condividere i risultati raggiunti e continuare a costruire insieme una rete più forte, accessibile e vicina ai bisogni della comunità.
Venerdì 29 maggio
Ore 16:00 – 20:00 | Atrio Palazzo Gioia
Presentazione dei risultati e delle azioni realizzate nell'ambito di Corato Sociale: Carta dei Servizi, Osservatorio e Mappa Digitale.
A seguire, un momento di confronto e discussione partecipata tra pubblica amministrazione, enti del Terzo Settore e cittadinanza.
Ore 16:00 – 20:00 | Piazza Sedile
Stand espositivi delle organizzazioni del territorio.
Sabato 30 maggio
Ore 09:00 – 13:00 | Atrio Palazzo Gioia
Talk con esperti sui temi che accompagnano il percorso di Corato Sociale.
Corato Social Camp è uno spazio aperto di incontro, ascolto e partecipazione: un momento per riconoscere il valore delle reti sociali del territorio e immaginare insieme nuove forme di cura, prossimità e comunità.
Un'occasione per raccontare il percorso di Corato Sociale, condividere i risultati raggiunti e continuare a costruire insieme una rete più forte, accessibile e vicina ai bisogni della comunità.
Venerdì 29 maggio
Ore 16:00 – 20:00 | Atrio Palazzo Gioia
Presentazione dei risultati e delle azioni realizzate nell'ambito di Corato Sociale: Carta dei Servizi, Osservatorio e Mappa Digitale.
A seguire, un momento di confronto e discussione partecipata tra pubblica amministrazione, enti del Terzo Settore e cittadinanza.
Ore 16:00 – 20:00 | Piazza Sedile
Stand espositivi delle organizzazioni del territorio.
Sabato 30 maggio
Ore 09:00 – 13:00 | Atrio Palazzo Gioia
Talk con esperti sui temi che accompagnano il percorso di Corato Sociale.
Corato Social Camp è uno spazio aperto di incontro, ascolto e partecipazione: un momento per riconoscere il valore delle reti sociali del territorio e immaginare insieme nuove forme di cura, prossimità e comunità.
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