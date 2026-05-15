Ultimo consiglio comunale dell’amministrazione uscente: approvati i sei punti all’ordine del giorno

«Siamo partiti nel 2020, in un momento storico molto difficile per tutti e insieme, a prescindere dai colori politici e dalle appartenenze, ci siamo cimentati in quest'avventura», con queste parole la presidente del consiglio Valeria Mazzone ha dato il via all'ultimo consiglio comunale dell'amministrazione uscente. «Tutti ci siamo impegnati per portare avanti il nostro mandato. Abbiamo approvato circa 540 libere che sono atti che si sono tradotti in vita quotidiana nella nostra comunità. C'è stato un contributo fondamentale da parte di tutti, delle maggioranze e delle minoranze».Oggi 15 maggio, il consiglio comunale si è riunito per l'ultima volta per approvare i sei punti all'ordine del giorno.In precedenza, la riunione dei capigruppo ha deciso la struttura della seduta di consiglio: su accordo unanime, si è stabilito di procedere senza la fase delle comunicazioni preliminari e di indirizzare le eventuali domande di carattere tecnico esclusivamente ai dirigenti competenti.Il Rendiconto dell'Esercizio 2025, documento contabile di sintesi sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente al termine dell'anno, è stato approvato dalla sola maggioranza.La variazione di bilancio e i successivi punti sul riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio hanno ricevuto l'approvazione dell'unanimità.Una seduta di consiglio che si è svolta in un clima disteso, senza confronti politici né scontri, ma con semplici domande di chiarimento di natura strettamente tecnica.