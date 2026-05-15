“Murgia Stellata”
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Eventi

Finissage per “Murgia Stellata”: ultimo appuntamento al Museo della Città a Corato

In programma oggi venerdì 15 maggio

Corato - venerdì 15 maggio 2026 12.41 Comunicato Stampa
Si concluderà venerdì 15 maggio alle ore 18:00, presso il Museo della Città e del Territorio di Corato, la mostra di fotografia astronomica "Murgia Stellata", realizzata da Osservatorio Astronomico Andromeda APS nell'ambito delle celebrazioni per i 15 anni di attività dell'associazione.

Il finissage sarà occasione per un'ultima visita guidata gratuita a cura degli autori delle opere – Luigi Maria Balducci, Edoardo Carocci, Marcello Barile e Daniele Monte – che accompagneranno il pubblico attraverso il percorso espositivo raccontando immagini, tecniche e curiosità legate all'astrofotografia e al cielo dell'Alta Murgia.

Nel corso di questo mese, la mostra ha registrato una partecipazione significativa di visitatori di tutte le età, coinvolgendo appassionati, famiglie, scuole e curiosi, confermando il forte interesse del territorio verso la valorizzazione del cielo notturno e della cultura scientifica.

Attraverso le sezioni dedicate alla fotografia paesaggistica notturna, al deep sky, all'astrofotografia planetaria e all'astrocoding, "Murgia Stellata" ha raccontato le potenzialità del cielo della Murgia e l'importanza della sua tutela rispetto al fenomeno dell'inquinamento luminoso, mettendo in dialogo astronomia, paesaggio e patrimonio culturale locale.

Fondamentale per la riuscita dell'iniziativa è stata la collaborazione con il Sistema Museale Integrato Corato – SMICO, che ha reso possibile un percorso condiviso di promozione del patrimonio naturale, storico e culturale della città attraverso linguaggi innovativi e accessibili. Osservatorio Astronomico Andromeda APS ringrazia tutti i visitatori, i partner e le realtà che hanno contribuito alla realizzazione della mostra, rinnovando il proprio impegno nella diffusione della cultura astronomica e nella valorizzazione del territorio.
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