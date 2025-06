Torna la Lega a Corato: Rosanna Testino è il commissario cittadino

La Lega torna a essere rappresentata a Corato attraverso l'ex consigliera comunale«Obiettivo primario è quello di ridare soprattutto un volto sicuro alla città di Corato, grazie anche al 'Decreto Sicurezza' per il quale il partito della Lega si è battuto duramente per approvarlo» si legge nella nota della sezione locale leghista.È duplice il compito del nuovo commissario cittadino: da un lato, aprire alla cittadinanza per irrobustire la formazione con valide e competenti figure in vista delle imminenti competizioni elettorali; dall'altro, dialogare politicamente con chi vorrà contribuire a conferire nuova linfa e a rivitalizzare i fasti di Corato.Rosanna Testino, così, prende in mano le redini del partito, coadiuvata dal commissario regionale, dal consigliere regionalee dai suoi fedeli sostenitori che negli anni l'hanno sostenuta.