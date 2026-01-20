Santa Messa in onore di San Sebastiano. <span>Foto Anna Lops</span>
Santa Messa in onore di San Sebastiano. Foto Anna Lops
San Sebastiano: omaggio e riconoscimenti alla Polizia Locale

Autorità, forze dell’ordine e cittadini per l’omaggio a San Sebastiano

Corato - martedì 20 gennaio 2026 13.37
Questa mattina, 20 gennaio, la Chiesa San Gerardo con il parroco don Silvestro, ha aperto le porte alle forze dell'ordine, all'amministrazione e ai cittadini: una Santa Messa per celebrare San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, per tirare le somme dell'ultimo anno di lavoro e per encomiare coloro che si sono distinti nel loro operato.

Il rapporto tra San Sebastiano e la Polizia Locale affonda le sue radici nel 1957, grazie all'istituzione da parte di Papa Pio XII della festa del santo come patrono dei vigili urbani. Ricordato dalla tradizione cristiana per il suo impegno e la sua testimonianza, San Sebastiano è stato comandante della corte pretoriana durante l'impero di Diocleziano.

La Santa Messa in suo onore ha permesso sia un momento di condivisione e preghiera, sia un bilancio dell'ultimo anno da parte del Comandante Michele Bucci che ha passato in rassegna le diverse operazioni portate a termine: controlli alle attività, sanzioni, controlli anagrafici, recupero di alloggi, accertamenti di violazioni al codice della strada.
«Il nostro obiettivo non è quello di elevare sanzioni», sono state le parole del Comandante Michele Bucci. «Nel 2025 abbiamo elevato parecchie sanzioni e questo in realtà a noi dispiace perché il nostro obiettivo è quello di cercare di ridurre i comportamenti scorretti e augurarci che anche le sanzioni diminuiscano nel tempo. Le aspettative per il 2026 sono sempre quelle di migliorarci. Il nostro obiettivo è quello di fare sempre di più sia per la collettività sia per la nostra professionalità».

A seguire il rilascio di encomi a chi si è distinto per operazioni specifiche o per merito: tanti i membri delle forze dell'ordine che hanno mostrato spirito di abnegazione, coraggio e sicurezza nel proprio operato.

«Siamo a conclusione di un quinquennio di amministrazione», ha dichiarato il sindaco De Benedittis. «Sento in primo luogo il dovere, ma anche il piacere, di dirvi il mio personale grazie per diciamo per l'impegno. Abbiamo cominciato in pieno covid però credo che siamo riusciti a garantire la tenuta del corpo di Polizia Locale attraverso il vostro spirito di servizio e la vostra abnegazione».
