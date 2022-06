Il Comune di Corato, in collaborazione con l'associazione Città dell'Olio e la Pro Loco Quadratum, ha organizzzato la seconda edizione della "Merenda nell'oliveta", in programma domenica 5 giugno.Alle ore 9, da via Lama di Grazia, si partirà in bici per raggiungere il, luogo in cui si svolgerà l'evento. Prevista invece alle 9:30 la partenza di una navetta diretta da piazza Cesare Battisti.Giunti a destinazione si entrerà nel vivo dell'appuntamento con la, visita con guida di carattere geologico e sulle caratteristiche agronomiche dell'ulivo di cultivar "La Coratina" alla quale seguirà la visita, a cura della Pro Loco Quadratum, al Dolmen "Chianca dei Paladini".A conclusione, fino alle 12:30, si terrà la vera e propria merenda, a cura delle aziende agricole locali.La manifestazione si sposterà nel centro cittadino di Corato nel pomeriggio.In piazza Marconi, alle 19, si terrà l'incontro divulgativo sulle caratteristiche organolettiche della cultivar "La Coratina" e sulla giusta degustazione "In cultivar stat virtus".Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, dell'assessore alle attività produttive, del coordinatore regionale di Città dell'Olioe del Presidente della Pro Loco Quadratum, relazioneranno il dottore agronomoe l'assaggiatrice esperta di olioAlle 20 la manifestazione giungerà a termine con "Il gusto della Coratina", aperitivo accompagnato da uno storytelling per l'assaggio di olio su differenti pani e focacce con un maestro della panificazione e degustazione del dolce tipico coratino "Pan Cataldo" con il sottofondo della musica dal vivo dei "Misga Duo" e declamazioni in vernacolo vernacolo sul tema a cura della Pro Loco.