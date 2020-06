Sen. Piarulli: "Droni e ulteriori agenti penitenziari per il carcere di Trani"

"Nell'esame del decreto legge su intercettazioni e scarcerazioni in commissione Giustizia al Senato abbiamo fatto un buon lavoro e sono state apportate alcune modifiche significative. E' un provvedimento importante con cui il governo ha rafforzato la procedura prevista per la concessione degli arresti domiciliari. Sono soddisfatta per l'approvazione di un emendamento a cui tengo molto che estende l'uso dei droni alle attività della Polizia Penitenziaria, per migliorare la sicurezza e la sorveglianza nelle carceri. La norma recepisce parte di un disegno di legge che ho presentato al Senato ed è stata approvata all'unanimità. E' stato anche approvato un ordine del giorno che impegna il governo a garantire l'implementazione di agenti di Polizia penitenziaria da destinare alle carceri di Trani, Taranto e Lecce dove a breve saranno completati tre nuovi plessi".Così in una nota la senatrice del MoVimento 5 Stelle Bruna Piarulli, relatrice per il Ddl di conversione del decreto legge 28 in materia di Giustizia.