Sentenza strage di Viareggio, Piarulli: «L'impunità per prescrizione è una sconfitta per la società»

Fa discutere la sentenza della Cassazione che ha dichiarato prescritti i reati di omicidio colposo relativi alla strage ferroviaria di Viareggio. Dalla Puglia, dove è in corso il processo sul disastro ferroviario del 12 luglio 2016, sulla tratta Andria - Corato, i familiari delle vittime temono che la giustizia possa rallentare il suo corso e che possa non essere più possibile stabilire la verità su quella strage che strappò alla vita 23 persone e nella quale rimasero ferite altri 51 viaggiatori.Tra le attestazioni di vicinanza alle vittime della strage ferroviaria di Viareggio si registra anche quella della senatrice del Movimento Cinque Stelle Angela Bruna Piarulli, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, che conosce da vicino il dramma dell'incidente pugliese, provenendo proprio da Corato.«Il nostro Paese ha bisogno che la giustizia possa terminare in maniera compiuta il suo corso» afferma la senatrice pentastellata. «Condivido il pensiero del presidente dell'associazione dei familiare delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio Piagentini nel considerare che la prescrizione abbia cancellato il lavoro di tante persone che, in questi anni, si sono impegnate per ricostruire la verità e fare giustizia. Per questo continueremo nel nostro impegno per fare in modo di compiere importanti passi in avanti per consentire che la giustizia possa completare il suo corso» continua.«Abbiamo lavorato alla riforma della prescrizione, alle riforme del processo penale e civile attualmente all'esame delle Camere. Ci batteremo ancora affinché i processi abbiano una durata ragionevole e affinché i reati non si estinguano per lo scadere dei tempi di esercizio della giustizia. La prescrizione è una sconfitta per la società, per i familiari delle vittime e per tutti coloro che hanno a lungo profuso energie per riuscire a stabilire la verità su quella sciagura costata la vita a 32 vittime innocenti».