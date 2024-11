Settimana movimentata per la Metronotte, sventato un furto di olive

Settimana movimentata quella appena trascorsa che ha visto le GpG della Metronotte impegnate in più interventi: Mercoledì sera, RUVO DI PUGLIA, il tempestivo intervento della nostra pattuglia ha messo in fuga alcuni malviventi che stavano per consumare un furto in appartamento. Solo una vetrina infranta ma nulla è stato asportato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione. Venerdì sera, CORATO-RUVO, è di circa mezzo quintale di olive il bottino abbandonato in un terreno sito lungo la S.P. 85 per Bisceglie. Degli autori nessuna traccia. La refurtiva è stata consegnata al legittimo proprietario che si è riservato di sporgere denuncia. Dei fatti sono stati informati i Carabinieri. Nella serata di ieri, in RUVO DI PUGLIA, ennesimo tentativo di furto, ai danni di un impianto FTV, mandato a monte dalle nostre GpG. Anche in questo caso sono stati informati i Carabinieri.