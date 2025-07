Sicurezza a Corato, le azioni messe in campo dal sindaco De Benedittis

A fronte dei molteplici episodi criminosi, consumati o tentati, verificatisi a Corato, il sindacoha compiuto vari passi a tutela della sicurezza in città.In prima battuta, è stato attivato per l'intera settimana, per sei ore al giorno, il servizio di vigilanza sulle piazze cittadine, svolto da due istituti privati.In secondo luogo, lo stesso De Benedittis, insieme ad altri quaranta primi cittadini dell'area metropolitana di Bari, ha sottoscritto un documento contenente una duplice richiesta: da un lato, l'aumento degli organici delle forze dell'ordine, dall'altro, la costituzione di un Comitato congiunto dell'ordine e sicurezza pubblica.Di seguito la nota completa del sindaco Corrado De Benedittis.«Da alcuni giorni, è attivo il servizio di vigilanza sulle piazze della nostra città, a tutela del patrimonio pubblico, affidato a due istituti privati:e in subappalto, che ringrazio per aver accettato tale importante collaborazione.Dopo la positiva sperimentazione dello scorso anno, l'amministrazione comunale ha inteso ampliare tale servizio estendendolo, oltre che al week end,Tale presenza stabile della vigilanza svolge anche un importante effetto di deterrenza. È chiaro che la sicurezza e l'ordine pubblico sono, invece, affidati alle Forze di polizia, la cui presenza in città si è molto intensificata dando peraltro importanti risultati in termini di arresti e di lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.Ritengo doveroso, a tal proposito, ringraziare il Prefetto di Bari, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale del Comune di Corato.Nel frattempo, a fronte di una generale esigenza di maggiore sicurezza e necessità di risposte efficaci, in qualità di sindaci della Città Metropolitana, tutti e 41, abbiamo scritto al Prefetto per chiedere une unper definire insieme le necessarie strategie da mettere in campo, nell'intero territorio metropolitano di Bari.Come Città di Corato, stiamo facendo la nostra parte».