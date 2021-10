Sicurezza in città, Piarulli interpella il Governo: "Le istituzioni devono rispondere"

«È arrivato il momento di prendere provvedimenti indifferibili. Quanto accaduto nella tarda serata di ieri nel centro storico di Corato è un fatto di enorme gravità che necessita di risposte immediate da parte delle istituzioni». È quanto afferma la senatrice Angela Bruna Piarulli, del Movimento Cinque Stelle, a seguito della sparatoria verificatasi nella tarda serata di ieri a Corato in cui è rimasto ferito un uomo di 27 anni colpito alla gamba.La parlamentare pentastellata ha richiesto formalmente al Governo «un potenziamento dei livelli di sicurezza sul territorio tramite una maggiore presenza sia delle forze dell'ordine, sia delle forze armate attraverso l'operazione "strade sicure"» al fine di arginare il dilagare di fenomeni criminosi che si stanno verificando con particolare costanza nel centro cittadino.La senatrice pone all'attenzione del Governo anche il rapporto della direzione investigativa antimafia dal quale emerge la presenza di numerosi gruppi criminali nelle città del nord barese tra cui anche Corato.«È necessario che le istituzioni reagiscano al più presto e in maniera determinata. L'amara spiegazione di di questi atti criminali risiede nella scarsa considerazione della capacità di reazione delle istituzioni che alimenta un diffuso senso di impunità. Ciascuno di questi episodi a sua volta, poi, produce un impatto devastante sulla fiducia nelle Istituzioni da parte dei cittadini» riferisce la senatrice Piarulli.«La sicurezza delle nostre città deve essere una priorità per tutti. Per questo invito i rappresentanti istituzionali e gli esponenti politici del territorio, di qualsiasi schieramento, ad unirsi alla richiesta di potenziamento dei presidi di sicurezza della città di Corato» ha concluso la senatrice Piarulli.