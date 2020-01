Sicurezza in città, Piarulli: "Questione di massima importanza"

Anche la senatrice coratina del Movimento Cinque Stelle Bruna Piarulli affronta il tema della sicurezza in città, parlando in merito agli episodi di microcriminalità che stanno minando la quiete cittadina."La sicurezza a Corato e dei paesi limitrofi, è una questione di massima importanza, gli episodi di micro e macro criminalità accaduti sono troppi, il clima generale non risponde alle esigenze di massima serenità dei cittadini. Me ne occupo nel mio incarico di senatrice e rappresentante del territorio fin dall'inizio del mandato" afferma Piarulli."Sono convinta si debba agire il modo articolato, muovendosi su più fronti. A fine novembre ho parlato proprio di questo argomento con il commissario prefettizio di Corato, esponendo anche il contenuto di un'interrogazione al governo che ho presentato nel maggio del 2019, interrogazione a risposta scritta n. 4-01695 . La risposta del ministero dell'Interno conteneva i dettagli di diversi interventi pianificati per contrastare in particolare lo spaccio di droga".E assicura: "Ho presentato e presenterò ancora proposte normative pensate specificatamente per affrontare questi problemi legati all'ordine pubblico a specifiche attività criminose "città sicure"".In merito alla sua attività ricorda: "Ho avuto incontri ed interlocuzioni con l'allora Prefetto di Bari, Marilisa Magno, su queste tematiche, sollecitando l'indizione di comitati di Sicurezza e l'interessamento per la costruzione della questura di Andria".E conclude: "Sono contenta che anche altri rappresentanti del territorio e ex parlamentari abbiano iniziato ad interessarsi a questo tema particolarmente sensibile, l'importante è l'atteggiamento costruttivo e l'esclusiva tutela dell'interesse dei cittadini. Un impegno a favore della cittadinanza costante ".