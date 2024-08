Sistemazione complanari, un comitato di cittadini ringrazia la Città metropolitana di Bari

"Vorrei ringraziare pubblicamente la città Metropolitana di Bari ed i suoi funzionari, per aver accolto circa un anno fa la sollecitazione fatta da me, a nome di una cordata di cittadini, inerente la sistemazione delle complanari e del ponte- rampa a A17, situato a ridosso della SP 238 di loro competenza".Inizia così la nota stampa a firma di Vincenzo Adduci, in rappresentanza di un comitato di cittadini."Detta infrastruttura, dimenticata da anni e ridotta in pessime condizioni, vista l'enorme affluenza di mezzi, soprattutto pesanti, oggi rivede una adeguata manutenzione ed una più agevole e sicura viabilità.Senza voler evidenziare meriti personali ma solo per invitare tutti a collaborare attivamente con gli enti preposti, ribadiamo il nostro grazie per l'attenzione posta e l'azione risolutiva, mostrata anche ad una semplice segnalazione di cittadini, accolta in tempi relativamente brevi dai preposti funzionari, attenti ed attivi, della Città Metropolitana di Bari.La collaborazione dei cittadini attivi, spesso, viene presa in considerazione da chi di competenza".