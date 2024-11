Ripristinata la segnaletica verticale in corrispondenza della rotatoria di san Magno

«È stato effettuato, ad opera della Città Metropolitana di Bari, il ripristino della segnaletica in corrispondenza della rotatoria di via San Magno, sulla strada provinciale 234».È quanto comunica il gruppo Fratelli d'Italia Corato in una nota divulgata alla stampa dopo la segnalazione a cura della redazione di CoratoViva.«Come si ricorderà, c'era stata una devastazione ad opera di ignoti vandali della segnaletica insistente sulla rotatoria, determinando con ciò una situazione di rischio a carico degli utenti automobilisti.Il circolo Fratelli d'Italia Corato intende ringraziare il Consigliere della Città Metropolitana di Fratelli d'Italia, Piero Paparella, per il suo interessamento alla questione, la relativa segnalazione ai competenti uffici e per la tempestiva risoluzione della situazione. Un modo concreto e pragmatico di operare a favore dei territori che si rappresentano».