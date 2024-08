In corso la bitumazione delle complanari di Corato

"È in corso la bitumazione delle complanari della nostra città, prospicienti sulla SP 231 di proprietà della Città Metropolitana di Bari, e del cavalcavia che le unisce. Era nota la situazione di dissesto in cui versavano".A comunicarlo, attraverso i canali social ufficiali, è il primo cittadino di Corato,"Insieme al rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione su alcuni incroci importanti, come quello di via Trani, si sta restituendo maggiore sicurezza alla viabilità extraurbana.Ovviamente, serve sempre tanta prudenza e senso di responsabilità da parte di chi guida".