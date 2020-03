«Sono infermiere, lascio Corato e vado a dare aiuto in Lombardia»

Chi sceglie di indossare un camice, di vivere nelle corsie degli ospedali, sa bene che il suo non è soltanto un impiego, un mestiere, bensì una vera e propria missione.Quando c'è da salvare vite umane non ci sono legami territoriali che tengano. Chi ha scelto di cucirsi il camice addosso non può tirarsi indietro.Ed è da questa considerazione che parte la scelta del giovane infermiere coratino Giuseppe Lagrasta.«Ho risposto con il cuore e con la mente all'appello lanciato dalla regione Lombardia» afferma.In brevissimo tempo, nonostante avesse già una occupazione, ha deciso di mettere a disposizione la sua professionalità la cui essenza è 'prendersi cura della persona'.Giuseppe ha già pronte le valigie. Il 30 marzo prenderà servizio, a Milano, nell'ospedale messo a punto per l'emergenza Covid19, nei padiglioni della Fiera.