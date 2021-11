Spazio alle arti e ai giovani, al via CorArte

Domenica 14 novembre, a partire dalle 16, piazza Di Vagno diventerà un grande contenitore che ospiterà le diverse forme d'arte messe in campo dai giovani della nostra città.Parte infatti l'iniziativa CorArte, voluta dall'associazione MoteLab, che gode del patrocinio del Comune di Corato.«CorArte nasce con l'idea di far emergere gli artisti della città, spesso vincolati dalla possibilità di esprimersi lieramente a livello cittadino e locale. Questo evento ha l'obiettivo di dar loro voce e spazio. Tramite la loro arte potranno comunicare e condividere sani principi a fronte del periodo pandemico che ha zittito ancora di più la voce della cultura» spiegano i promotori dell'iniziativa.«Sarà una grande mostra in cui i soggetti esposti saranno i vari artisti del territorio" – MoteLab dipingere CorArte, ci saranno varie discipline artistiche quali canto, ballo, teatro, arti figurative e una competizione di skate. Ogni disciplina avrà un proprio spazio in cui si potrà esporre e condividere la propria arte con il pubblico. Faranno da cornice gli stand di artigiani locali, dai quali sarà possibile acquistare prodotti e manufatti. Saranno presenti ritrattisti, dislocati nelle varie zone della piazza, che potranno realizzare ritratti, sul momento, per i passanti. In sottofondo, ci sarà un DJ set a cura dei migliori DJ locali, un arricchimento importante al fitto roster di artisti presenti in questa giornata» si legge nella nota di presentazione.«Ringrazio le ragazze e i ragazzi di MoteLab. - ha dichiarato il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis - Sono venuti a trovarmi in Comune e ne è nata questa bella collaborazione. C'è, in città, un mondo giovanile, che ha tanto da dire e che soprattutto deve avere il diritto di esserci. Il Palazzo di Città deve popolarsi di giovani. A tutte e tutti loro, confermo la mia piena disponibilità all'ascolto e a costruire percorsi comuni che diano prospettive e opportunità. Non bisogna fare parte necessariamente di un'associazione per venire in Comune, dal Sindaco. Chiunque è il benvenuto»."CorArte vanta un programma ricco e articolato, lungo tutto il corso della giornata, completamente dedicato alle performance degli artisti e alla valorizzazione delle attività locali. All'evento verrano ospitate le seguenti associazioni coratine: Collettivo Pttà, Versosud, Associazione Ludovico Tedone e Teatri Diversi. Sarà garantito il pieno rispetto delle norme Anti Covid e, più in generale delle norme di sicurezza riguardanti gli eventi pubblici.