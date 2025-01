Spettro autistico: opportunità di inclusione empowerment a Corato

L'Ambito Territoriale Sociale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi ha pubblicato l'Avviso per presentare domande di accesso ai percorsi di socializzazione ed empowerment per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico residenti in uno dei Comuni dell'Ambito.Le attività hanno come finalità quella di offrire percorsi laboratoriali volti a migliorare la qualità della vita e l'integrazione sociale dei minori e ragazzi fino a 21 anni attraverso la partecipazione ad attività extracurriculari ludiche, sportive, artistico-culturali, formative e di avvicinamento al mondo del lavoro, attivate a livello territoriale e in linea con il piano terapeutico dei singoli beneficiari.Le attività, promosse grazie all'ottenimento di un finanziamento nazionale (DPCM 29 luglio 2022 – A.D. Regione Puglia 1059/2023) per l'inclusione sociale, sono frutto di un percorso di co-progettazione con diversi Enti del Terzo Settore e sono suddivise in due linee di azione a seconda dell'età del beneficiario con disturbo dello spettro autistico.Le progettualità, che si concluderanno entro la fine di giugno 2025, saranno realizzate da Cooperativa Sociale Solidarietà, Il Giardino di Gloria OdV, Cooperativa Sociale Zorba, If in Apulia APS, Cooperativa Sociale ITACA, Gocce nell'Oceano Onlus, Consorzio Metropolis, Cooperativa Sociale EOS.Saranno ammesse n° 100 domande per minori fra i 3 e i 13 anni e n° 30 domande per minori e ragazzi di età compresa fra i 14 e i 21 anni. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 24 gennaio 2025 esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it.L'ammissione delle domande, a cura dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale, avverrà attraverso una procedura "a sportello", ovvero secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascuna fascia di età.Il bando e la modulistica, nonché le specifiche schede progettuali, sono reperibili al link https://bit.ly/iscrizione-attivita-autismo.