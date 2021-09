Street art, performance e poesia nel centro di Corato con l’Ecosistema Verso Sud

Dal 17 settembre al 16 ottobre

Piazza di Vagno, Corato

Dopo gli appuntamenti con ile l'torna acon azioni di arte pubblica e la scuola delle emozionialleneldiappuntamento con l'per presentare il progettoe cominciare i graffiti pensati all'interno di unlegato alAlla serata interverranno i direttori artisticie i tre giovani artisti coinvolti nell'azione urbanaInattraversoe dil'arte pubblica viene declinata in una dimensione iconografica e percettiva in relazione con l'invisibile, un'azione urbana, insieme al. Il viaggio tra arte e comunità di Verso Sud proseguirà nei prossimi appuntamenti con l'arrivo dedell'artista visiva e performativa, ore, una residenza presentata nellain programma alLa Cameriera di Poesia è un progetto di, nasce dal desiderio di, offrendo la possibilità di ascoltare le parole incorniciate dal silenzio. E' un, e vengono. Un'esperienza particolare in cui la voce risuona nell'intimità dell'ascolto di ognuno come in una chiesa vuota, dove riverbera, per restituire alla parola la sua dimensione originale, poetica appunto, quella che aveva quando si credeva che le parole potessero davvero generare mondi. Dal debutto nel 2011 ha girato per l'intera penisola portando la sua ristorAzione non solo in rassegne teatrali, festival, musei e scuole, ma anche in chiese, case private, parchi, ristoranti, alberghi, bar, piccoli negozi, biblioteche, spiagge e in carcere, sempre sostenuta dal pensiero che l'arte non dovrebbe essere un evento, ma parte integrante della vita quotidiana.Per un mese, a partire dal, Claudia Fabris sarà inin; una: uno spazio intimo dove i cittadini possano essere accolti con cura e trovare consolazione, commozione e ispirazione durante le proprie giornate. I calendari dei turni verranno comunicati settimanalmente sui canali social di, è l'deldiche si svolge dal 2015 a Corato, curato dall'; un'e diche in quest'annoe vede, oltre aldi, anche la collaborazione delper la sezioneNessun linguaggio, nessuna opera, possono essere collocati e letti come elementi a se stanti, ma piuttosto come il frutto di una serie di relazioni:, unQuesta edizione partita aha attraversato l'estate con i progettie continuerà acon gli interventi di arte pubblica di, le performance dee la scuola delle emozioni, progetto multidisciplinare in collaborazione con Radicamenti, è curato daed è un esperimento di innesto tra arte, scienza e ambiente in programma ad. Attraverso un'etica del fare, l'arte viene utilizzata come veicolo per sensibilizzare e stimolare una nuova coscienza ambientale e recuperare un rapporto fertile tra l'uomo e il mondo naturale. Si tratta di un progetto itinerante che si muove in tutta la penisola alla scoperta delle biodiversità del nostro territorio. In questa ultima parte di Verso Sud torna anche il progetto di formazionecon i suoi laboratori di ricerca basati sui principi dell'educazione emotiva e sensoriale. In programma ilnellail, due percorsi nelconill', ile il. A chiudere ci saràdiil, fedele alla sua vocazione che uniscecome, programma attività performative site specific, azioni di arte pubblica e progetti educativi multidisciplinari.L'si chiuderà ilcon unaed è realizzata con ildi, la collaborazione con, e le organizzazioni dell'ecosistema culturale Verso Sud:Gli appuntamenti delle prime due settimane:venerdì 17 settembre, ore 18 e 21sabato 18 settembre, ore 18 e 21domenica 19 settembre, ore - 11 (turno dedicato ai bambini), 18 e 21mercoledì 22 settembre, ore 18 e 21giovedì 23 settembre, ore 18 (turno dedicato ai bambini), 21venerdì 24 settembre, ore 11, 18 e 21sabato 25 settembre, ore 18 e 21domenica 26 settembre, ore - 11 (turno dedicato ai bambini), 18 e 21Su richiesta è possibile concordare appuntamenti personalizzati.INFO E PRENOTAZIONI: +39 3409582910 - infoeprenotazioni.versosud@gmail.com