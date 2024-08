"Verso Sud": a Corato torna l'edizione 2024 del festival

Non una conferenza stampa e nemmeno un incontro pubblico, piuttosto un appuntamento per fare insieme gli scongiuri prima di partire Verso Sud.è il titolo scelto dallo staff del festival "Verso Sud" per la chiacchierata informale con cui verrà presentata l'edizione 2024. I pensieri che sono dentro il progetto, i luoghi, le persone, le cose e le date del festival saranno raccontati dal gruppo della direzione artistica composto daInterverranno il sindaco di Coratoe l'assessore comunale alla Città SolidaleNel corso della serata verranno proiettati i "cinefiori" di, alcuni filmati che raccontano l'edizione 2023.L'edizione 2024 di "Verso Sud" iniziaun concerto unico che vedrà insieme i musicisti di due ensemble, gli iraniani Roots Revival e gli italiani Calixtinus.Una lunga sera sulla Murgia tra perlustrazioni, musica, performance e versi con la musica mediorientale deiuna performance di danza e musica ispirata alla tradizione indiana" di e cone una performance didal titolo "Darsi alla macchia mediterranea".è un progetto di arte pubblica e arti performative curato dall'APS Lavorare stanca.si muoverà attraverso una definizione plurale di Sud. Le riflessioni attorno cui si estende la progettazione riguardano un Sud espanso, Sud come Mediterraneo, Mediterraneo come area geografica, estetica, socio-politica e culturale, il Mediterraneo come inclinazione dello spirito, il Sud come margine, zona liminale in cui coltivare il desiderio dell'incontro.Dopo l'anteprima ad Assisi il calendario si strutturerà in cinque weekend principali tra Corato, Andria e Bitonto; si aprirà a Castel del Monte e si concluderà con un "funerale". Più di 25 appuntamenti tra musica, poesia, arte pubblica, performance, "alimentazione sostenibile", incontri di politica ed economia.Tra un weekend e l'altro sono previste delle zone culturali e artistiche di transizione che favoriranno l'organicità e circolarità del progetto. Tra le progettualità di transizione: residenze artistiche, allestimenti di spazi, mostre e azioni di comunità.Nato nel 2015 nella Murgia del nord barese, "Verso Sud" ha l'obiettivo di costruire nuovi orizzonti relazionali e sociali attraverso la contaminazione discipline e linguaggi artistici differenti (poesia, letteratura, musica, teatro, arte, installazioni e altro), attività performative site specific, azioni di arte pubblica e progetti multidisciplinari."Verso Sud" lavora per la costruzione di un ecosistema culturale fatto di persone, organizzazioni, luoghi e progetti.Il festival Verso Sud partecipa al FUS - Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024 come progetto multidisciplinare. Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Puglia e dei Comuni di Corato e Bitonto, con il patrocinio del Comune di Andria e con il sostegno di Keytech.