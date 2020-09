Tamponi SARS COV2 e test sierologici da Pennetti Lab

Prevenzione e impegno per garantire cura e attenzione dei pazienti. Per sostenere la lotta all'emergenza sanitaria Covid-19 ilha predisposto nuovi servizi a disposizione dei propri utenti.Dal 25 agosto è possibile effettuare il, con refertazione giornaliera, esclusivamente nellaPennetti Lab di Barletta, in Via Meucci, 22 / 24 - 28/30. In tutte le sedi di Pennetti Lab, compresi il centro prelievi di Barletta in via Giuseppe De Nittis 4 e il laboratorio centrale di Terlizzi in Piazza Europa 16/18, si può effettuare il test sierologico SARS COV2 IGG/IGM con prelievo venoso.Le analisi vengono effettuate in un ambiente sicuro:garantisce un lavoro quotidiano, puntuale e professionale che avviene ogni giorno rispettando la massima attenzione tutte le norme, per assicurare totale sicurezza ai pazienti.Perè possibile chiamare i numeri telefonici 0883-512277 oppure 0883-517125 oppure scrivere all'dedicato covid@pennettilab.it e in qualsiasi momento è sempre disponibile il sito web www.pennettilab.it per maggiori approfondimenti.