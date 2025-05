TARI 2025: nuove agevolazioni per famiglie e imprese

Il Consiglio Comunale ha approvato due importanti provvedimenti in materia di rifiuti: da un lato l'aggiornamento del regolamento TARI, con nuove agevolazioni e semplificazioni per famiglie e attività commerciali; dall'altro le nuove tariffe TARI per l'anno 2025, basate su un sistema di calcolo più equo e su una base contributiva in costante crescita.Le modifiche al regolamento, entrate in vigore con l'aggiunta dei commi 6, 7 e 8 all'articolo 26, introducono strumenti pensati per rendere il tributo più sostenibile e incentivare il tessuto economico locale. In particolare, viene previsto uno sconto sulla parte variabile della TARI per le nuove attività che si insedieranno nell'area del Distretto Urbano del Commercio nel quadriennio 2025–2028, misura pensata per favorire la riqualificazione commerciale e la rivitalizzazione del centro cittadino.Sul fronte delle utenze domestiche, viene introdotta una semplificazione importante: chi ha già diritto a riduzioni per motivi economici o sociali – come un ISEE basso o la presenza di persone con disabilità – non dovrà ripresentare annualmente la richiesta, a patto che le condizioni restino invariate. Una scelta che va nella direzione della semplificazione amministrativa e della tutela dei soggetti più fragili.Infine, il Comune si impegna a garantire maggiore trasparenza attraverso la pubblicazione annuale di tutte le agevolazioni disponibili e delle modalità per potervi accedere, rendendo così più semplice e chiaro per i cittadini l'accesso ai benefici.Parallelamente, il Consiglio ha approvato anche il Piano Economico Finanziario e le tariffe per l'anno 2025, che coprono un costo complessivo del servizio pari a 10.507.386 euro. Di questi, 10.154.798 euro saranno coperti dalla TARI, mentre 352.588 euro derivano da detrazioni e agevolazioni riconosciute ai cittadini.La base imponibile, ovvero l'insieme dei contribuenti, è cresciuta in modo significativo nel triennio 2022–2024 grazie alle politiche di ammortamento portate avanti dall'amministrazione in collaborazione con la SiXt. Le utenze domestiche sono aumentate di 957 unità, mentre le superfici dichiarate dalle utenze non domestiche sono cresciute di 160.000 metri quadri. Questo ampliamento ha generato un incremento delle entrate TARI, passate da circa 6,9 milioni di euro nel 2022 a oltre 8 milioni nel 2024, con più di 1,1 milioni già riscossi nei primi due mesi del 2025 riducendo drasticamente il livello di contenzioso.Confermate anche le scadenze per il pagamento della tassa: i cittadini potranno scegliere tra il pagamento in quattro rate mensili, con scadenze fissate al 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio e 31 agosto, oppure optare per un'unica soluzione entro il 31 agosto. Il saldo finale andrà versato entro il 30 novembre.Come previsto dalle disposizioni nazionali, nel 2025 si aggiungono al tributo tre componenti perequative obbligatorie:- 0,10 euro per la gestione dei rifiuti pescati accidentalmente;- 1,50 euro per coprire i costi legati ad eventi eccezionali o calamitosi;- 6,00 euro per finanziare il Bonus Sociale Rifiuti a favore delle famiglie economicamente svantaggiate.