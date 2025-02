TARI: Agevolazioni ed esenzioni per cittadini

TARI: Agevolazioni ed esenzioni per cittadiniIl Comune di Corato desidera informare la cittadinanza che, in conformità con quanto previsto dall'Articolo 26 del Regolamento TARI, sono disponibili specifiche agevolazioni ed esenzioni sulla tariffa rifiuti per alcune categorie di utenze, sia domestiche che non domestiche.Tra le principali agevolazioni, si segnala in particolare la riduzione del 60% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche appartenenti a nuclei familiari con un ISEE non superiore a 7.500 euro annui. Un'opportunità importante per chi si trova in difficoltà economiche.Si invitano tutti i cittadini e le imprese interessate a verificare la propria situazione e a presentare le richieste di agevolazione seguendo le modalità previste dal Regolamento.Per qualsiasi chiarimento o informazioni aggiuntive, vi invitiamo a rivolgervi presso gli uffici SiXt, situati in Piazza XX Settembre, 32. Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti orari:- Dal lunedì al venerdì: dalle 8:30 alle 12:30Martedì e giovedì: anche dalle 15:00 alle 17:00Telefono: 080 8853010Mail info@sixtspa.it