Tentano di sottrarre pannelli fotovoltaici

Furto sventato dalle guardie della "Vigilanza Giurata" in contrada "Pedale".Poco dopo le 20,30 di questa sera il sistema di videoanalisi segnalava alla Centrale Operativa l'intrusione di almeno tre malviventi in un campo fotovoltaico.Rapido l'intervento delle guardie che arrivati prontamente sul posto hanno messo in fuga i malviventi che erano appena entrati nel sito dopo aver praticato un taglio alla rete di recinzione. Le indagini sono state affidate al Commissariato di Polizia per risalire ai malviventi.