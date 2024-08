Tentano un maxi di furto di trattori a Corato: è caccia alla banda

Non erano meno di, quelli entrati in azione alla periferia di Corato. Di sicuro, doveva essere una banda molto ben attrezzata, visto il danno provocato. In brevissimi tempo, infatti, è riuscita a crearsi un varco nella recinzione posteriore prima di provare anche a sabotare il cancello d'ingresso.Obiettivo, sicuramente, erano costosi i mezzi e attrezzi agricoli custoditi in un deposito di una azienda agricola della città, lungo la vecchia strada che conduce a Canosa di Puglia. È stato il proprietario, mercoledì scorso, ad accorgersi del tentativo di furto e ad allertare i numeri di pronto intervento dell'istitutoe delle, mandando all'aria i piani dei malviventi che poi sono fuggiti a mani vuote. Erano le ore 23.00 e subito è stato richiesto un sopralluogo.Sul posto, avvisate dalle rispettive sale operative, sono state prontamente smistate due pattuglie e, appena intervenuti in zona, gli agenti, assieme al proprietario, hanno subito notato il foro sul retro dell'azienda, così come i mezzi agricoli già sistemati per essere agevolmente portati via, lontani da occhi indiscreti. Sul posto sono intervenuti pure idellaper le indagini. Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'intera area.Il furto di mezzi agricoli, anche nel territorio a nord di Bari, è uno di quei fenomeni permanenti e che provocano danni notevoli ad aziende e imprenditori di uno fra i settori principali dell'economia metropolitana, ma di cui si parla sempre troppo poco. Chi subisce questi reati, però, rischia di rimanere letteralmente al tappeto.