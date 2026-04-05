La Fiat Grande Punto ritrovata dalla Metronotte
La Fiat Grande Punto ritrovata dalla Metronotte
Cronaca

Trovate altre tre auto rubate dalla Metronotte: una era stata incendiata

Due sono state recuperate nelle campagne di Ruvo di Puglia, la terza a Corato, in una vera e propria officina a cielo aperto

Corato - domenica 5 aprile 2026 10.21
La prima data alle fiamme, la seconda intatta, la terza cannibalizzata: altre tre vetture, tutte risultate rubate, sono state recuperate nei giorni scorsi a nord di Bari, una vera officina a cielo aperto per "tagliare" le auto. Rubate, nascoste e ridotte ai minimi termini per alimentare il mercato clandestino della vendita dei ricambi.

Gli investigatori, ormai, parlano di una vera e propria piaga del territorio, mentre sono sempre più le carcasse di auto smembrate e bruciate che, quotidianamente ormai, appaiono nelle campagne. Per questo la Metronotte «prosegue senza sosta l'attività di monitoraggio - si legge in un post su Facebook - tramite un presidio costante e capillare del territorio da parte del nostro istituto di vigilanza che, nei giorni scorsi, ha portato al ritrovamento di ben tre autoveicoli oggetto di furto».

Nel primo caso, venerdì 27 marzo, una pattuglia, in un servizio di pattugliamento nelle campagne di Ruvo di Puglia, ha individuato una Fiat Panda, completamente bruciata, risultata rubata a Gravina in Puglia. Nel secondo caso, a Corato, in via vecchia Canosa, è stata individuata una Fiat Grande Punto, risultata oggetto di un furto a Barletta. Stamattina, infine, un'altra pattuglia, nelle campagne tra Ruvo e Bitonto, in via Monserino, ha scoperto una Hyundai i10 del tutto cannibalizzata.

Sul posto, in tutti i casi, sono intervenuti i Carabinieri, mentre proseguono i controlli in tutta l'area. «Questi risultati - si legge ancora su Facebook - sono il frutto di una collaborazione costante, concreta e determinata tra il nostro istituto e le forze dell'ordine, elemento fondamentale per garantire la sicurezza sul territorio».
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