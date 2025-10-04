Torna a Corato la "Festa dei lettori", il programma completo

IL PROGRAMMA

Nella nostratorna la, la storica manifestazione dell'associazione, realizzata con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale giunta alla sua XXI edizione e del Comune di Corato.Laha come obiettivo quello di avvicinare al mondo della lettura promuovendo una serie di iniziative che coinvolgono gli studenti delle scuole primarie e secondarie e il pubblico più ampio. Quest'anno si svolgeIl tema,, si colloca nel solco già tracciato negli anni con riflessioni che ci hanno permesso di guardare dentro di noi e fuori, verso il mondo. La dimensione del tempo che sarà approfondita è una prospettiva fondamentale nella vita di ognuno, perché determina la relazione col sé e con gli altri. La consapevolezza del presente in cui viviamo deriva dalla conoscenza di ciò che avviene nel mondo e dalla capacità di metterlo in relazione con il passato perché diventi possibile costruire, anche sulle ceneri di ciò che appare perduto, qualcosa per cui valga la pena impegnarsi.Inverrà allestito un angolo di libri a tema che potranno essere sfogliati o presi in prestito, mentre le scuole di ogni ordine e grado interpreteranno liberamente la tematica suggerita.Ildi Corato donerà letture ad alta voce ai bimbi più piccoli, mentre i più grandi e i loro genitori potranno contribuire a concretizzare desideri di altri bambini con l'ascolto di un libro.La Festa dei Lettori si concluderà con un appuntamento che rientra nella rassegna di approfondimento letterario a cura dello scrittore 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐃𝐢 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨: attraverso i personaggi della letteratura del Novecento, la lectio diinviterà a comprendere meglio i nostri tempi moderni fatti di fragilità, desideri, trasformazioni.In collaborazione con Nati per Leggere di CoratoBiblioteca Comunale M.R. Imbriani- Community LibraryIn collaborazione con Nati per Leggere di Coratodi Eleonora Loiodicea cura della Cooperativa Sociale Verde&Dintorni OnlusPer bambini da 6 a 10 anni e i loro genitoriFondazione Luigi e Maria De Benedittis-Via M.R. Imbriani, 35Letture ad alta voce per bambini da 4 a 6 anniIn collaborazione con Nati per Leggere di CoratoBiblioteca Comunale M.R. Imbriani- Community LibraryLectio di Giuliana SalviBiblioteca Comunale M.R. Imbriani