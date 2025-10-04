Eventi
Torna a Corato la "Festa dei lettori", il programma completo
Si svolgerà dal 6 al 19 ottobre
Corato - sabato 4 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Nella nostra Città che Legge torna la "Festa dei lettori", la storica manifestazione dell'associazione Presìdi del libro, realizzata con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale giunta alla sua XXI edizione e del Comune di Corato.
La Festa dei Lettori ha come obiettivo quello di avvicinare al mondo della lettura promuovendo una serie di iniziative che coinvolgono gli studenti delle scuole primarie e secondarie e il pubblico più ampio. Quest'anno si svolge dal 6 al 19 ottobre.
Il tema, "Tempi moderni: fragilità, desiderio, trasformazioni", si colloca nel solco già tracciato negli anni con riflessioni che ci hanno permesso di guardare dentro di noi e fuori, verso il mondo. La dimensione del tempo che sarà approfondita è una prospettiva fondamentale nella vita di ognuno, perché determina la relazione col sé e con gli altri. La consapevolezza del presente in cui viviamo deriva dalla conoscenza di ciò che avviene nel mondo e dalla capacità di metterlo in relazione con il passato perché diventi possibile costruire, anche sulle ceneri di ciò che appare perduto, qualcosa per cui valga la pena impegnarsi.
In Biblioteca Comunale M.R. Imbriani-Community Library verrà allestito un angolo di libri a tema che potranno essere sfogliati o presi in prestito, mentre le scuole di ogni ordine e grado interpreteranno liberamente la tematica suggerita.
Il Gruppo Nati per Leggere di Corato donerà letture ad alta voce ai bimbi più piccoli, mentre i più grandi e i loro genitori potranno contribuire a concretizzare desideri di altri bambini con l'ascolto di un libro.
La Festa dei Lettori si concluderà con un appuntamento che rientra nella rassegna di approfondimento letterario a cura dello scrittore 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐃𝐢 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨: attraverso i personaggi della letteratura del Novecento, la lectio di Giuliana Salvi inviterà a comprendere meglio i nostri tempi moderni fatti di fragilità, desideri, trasformazioni.
IL PROGRAMMA
Mercoledì 8 ottobre - Ore 16.30
Desideri piccini - Letture ad alta voce per bambini da 12 a 18 mesi e i loro genitori
In collaborazione con Nati per Leggere di Corato
Biblioteca Comunale M.R. Imbriani- Community Library
Mercoledì 8 ottobre - Ore 17.30
Desideri piccini - Letture ad alta voce per bambini da 24 a 36 mesi e i loro genitori
In collaborazione con Nati per Leggere di Corato
Sabato 11 ottobre - Ore 18
I desideri che curano: letture da "Ettore, un Carlino color Cappuccino" di Eleonora Loiodice
a cura della Cooperativa Sociale Verde&Dintorni Onlus
Per bambini da 6 a 10 anni e i loro genitori
Fondazione Luigi e Maria De Benedittis-Via M.R. Imbriani, 35
Giovedì 16 ottobre - Ore 17
Le parole hanno le ali
Letture ad alta voce per bambini da 4 a 6 anni
In collaborazione con Nati per Leggere di Corato
Biblioteca Comunale M.R. Imbriani- Community Library
Domenica 19 ottobre - Ore 18
Di madre in figlia. Alba de Cespedes e Elena Ferrante
Lectio di Giuliana Salvi
Biblioteca Comunale M.R. Imbriani
