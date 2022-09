Festa dei lettori, il programma delle iniziative a Corato

Programma completo

Da giovedì 29 settembre a mercoledì 5 ottobre si terrà la 18esima edizione della tradizionale Festa dei lettori, promossa a livello nazionale dai Presidi del libro. Iniziative ed eventi sono in programma anche sul territorio di Corato. «Quest'anno ci interroghiamo sulla nostra natura, quella di Homo Sapiens» hanno spiegato dal circolo coratino dei Presidi del libro. «L'aggettivo "sapiens" definisce l'essere umano moderno che, attraverso una lunghissima evoluzione, ha sviluppato e affinato capacità critiche, di discernimento, di analisi e di scelta. Tuttavia, alla luce della più stretta attualità e delle sfide di lungo periodo, possiamo definirci veramente Sapiens? È una domanda la cui risposta non è più procrastinabile e chiama tutti a una riflessione sul nostro futuro, individuale e collettivo, e su cosa significhi realmente essere umani».Il Presidio di Corato ha declinato questo tema generale nella propostafacendo delle cinque parole chiave, le 5P appunto dell'Agenda 2030, un riferimento opportuno.Saranno perciò predisposti nella Biblioteca "Matteo Renato Imbriani", nella libreria Liber e presso la Fondazione Luigi e Maria De Benedittis particolari allestimenti con l'esposizione di libri che prendono in considerazione le 5P:Su questi temi si snoderà il dialogo con la scrittricee le letture per i più piccoli, curate dal gruppo "Nati per leggere" di Corato.La Festa dei Lettori è promossa dalla Regione Puglia, Assessorato all'Industria Turistica e Culturale, in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro, con il patrocinio del Comune di Corato.Mariella Sivo dialoga con Rita Lopez prendendo spunto dal libro "Fuori da ogni tempo", ed. Salento Booksore 19.00Libreria Liber. Corso Garibaldi, 24Letture per bambini dai 3 ai 6 anni in collaborazione con Nati per LeggereOre 16.30-17.30Biblioteca Comunale "M.R. Imbriani"via Trilussa presso Museo della Città e del TerritorioOre 16.30-17.30Studio pediatrico Belsito-PeccarisiVia Gozzi 27Ore 16.30-17.30Studio pediatrico Mastromaurovia Pietro Rosa 24 eLibreria Piccoli ChiOre 16.30-17.30Asilo nido comunale Belvedere e Scuola dell'Infanzia Fata ZucchinaPrenotazione obbligatoria whatsApp 3920478992Biblioteca Comunale M. R. ImbrianiLibreria Liber. Corso Garibaldi, 24Fondazione Luigi e Maria De Benedittis, via M. R. Imbriani 35Per informazionipresidiolibrocorato@libero.it