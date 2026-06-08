Politica
De Benedittis: «Auguri ai neo sindaci Minervini e Galiano. Fiero di essere stato al loro fianco»
Le congratulazioni del sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, ai neo sindaci di Molfetta e Trani
Corato - lunedì 8 giugno 2026 18.21
"Auguri a Manuel Minervini neo sindaco di Molfetta e a Marco Galiano neo sindaco di Trani": si legge nella nota di congratulazioni di Corrado De Benedittis, sindaco di Corato.
"Fiero di essere stato al loro fianco in questi giorni. Si rafforza un asse territoriale politico e amministrativo che ci vedrà insieme per la crescita delle nostre città e per la costruzione di un'alternativa mediterranea. Evviva!"