De Benedittis: «Auguri ai neo sindaci Minervini e Galiano. Fiero di essere stato al loro fianco»
De Benedittis: «Auguri ai neo sindaci Minervini e Galiano. Fiero di essere stato al loro fianco»
Politica

De Benedittis: «Auguri ai neo sindaci Minervini e Galiano. Fiero di essere stato al loro fianco»

Le congratulazioni del sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, ai neo sindaci di Molfetta e Trani

Corato - lunedì 8 giugno 2026 18.21
"Auguri a Manuel Minervini neo sindaco di Molfetta e a Marco Galiano neo sindaco di Trani": si legge nella nota di congratulazioni di Corrado De Benedittis, sindaco di Corato.

"Fiero di essere stato al loro fianco in questi giorni. Si rafforza un asse territoriale politico e amministrativo che ci vedrà insieme per la crescita delle nostre città e per la costruzione di un'alternativa mediterranea. Evviva!"
  • Corrado De Benedittis
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