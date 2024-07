"Sei la mia città", ecco il programma completo degli eventi estivi a Corato

Il programma completo degli eventi a Corato

"Sei la mia città" si rileva un autentico processo di appartenenza e consapevolezza, mirato a dare voce alle realtà locali e a portare esperienze culturali di ampio respiro alla comunità. Da luglio a ottobre, la città ospiterà un gran numero di eventi, confermando il successo delle edizioni passate. Un programma ricco e variegato, espressione delle molteplici forme attraverso cui l'arte e la cultura prendono forma.Quest'anno, "Sei la mia città" ha ampliato la sua presenza online con nuove pagine social su Facebook e Instagram, dove verranno presentati i programmi mensili, iniziando con quello di luglio.Il programma è coordinato dall'assessorato alle Politiche culturali in sinergia con il Dirigente del Settore Cultura, l'Ufficio Cultura e l'Ufficio Gabinetto, integrando le attività degli assessorati alle Politiche giovanili, Sviluppo economico e Politiche sociali.Il via ufficiale al cartellone di eventi sarà domani, e si articolerà fino a ottobre.Tutti gli appuntamenti in programma sono progettati per essere momenti di aggregazione e condivisione, contribuendo a rafforzare il senso di comunità."Ripartiamo con una nuova programmazione estiva. Dopo PrimaVera fest e gli appuntamenti di giugno, con luglio arriva 'Sei la mia città'. Ancora una volta tantissimi appuntamenti che ci accompagneranno fino a settembre confermando festival, manifestazioni, eventi consolidati e di caratura ormai regionale oltre che nuove produzioni. Nell'ambito della strategia dell'assessorato alle Politiche Culturali, sin dall'inizio di questo mandato abbiamo voluto assicurare il diritto alla cultura per tutti. Tutti gli appuntamenti sono sostenuti dall'amministrazione e pochissimi prevedono ticket a pagamento. Un'offerta trasversale che si rivolge a tutti mettendo al centro le persone, quel pubblico senza il quale lo spettacolo dal vivo non esisterebbe. Un programma variegato e articolato tutto da scoprire e da vivere che ci accompagnerà per 3 mesi offrendo occasioni di socializzazione, di crescita e di sviluppo per la città che si pone, ancora una volta, come centro vitale e di interesse per l'intero territorio. Ringrazio tutti coloro i quali rendono possibile tutto questo. Gli operatori culturali ovviamente e gli uffici comunali che garantiscono efficienza e rispetto delle scadenze prefissate." Dichiara l'Assessore alle Politiche Culturali, Beniamino Marcone."Torna, per il quarto anno consecutivo, 'Sei la mia città', un progetto che riflette l'anima e l'energia di Corato. Questo programma di eventi non solo arricchisce la nostra offerta culturale, ma rafforza il senso di comunità e appartenenza. È una straordinaria occasione per cittadini e visitatori di vivere insieme momenti di cultura, arte e aggregazione. Ringrazio l'assessore Marcone, il Dirigente Sciscioli, l'Ufficio Cultura, gli operatori culturali e tutti coloro che hanno lavorato con impegno e passione per rendere possibile questa edizione. Invito tutti a partecipare e a vivere intensamente l'estate a Corato." Afferma il Sindaco De Benedittis.Uno straordinario viaggio culturale e di condivisione che animerà la nostra città per tutta l'estate.Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulle pagine social ufficiali di "Sei la mia città", sul sito del Comune di Corato e presso l'Info Point in Piazza Sedile.Attività ludico-motorie e formative per bambini e adolescentiTeatro ad alt(r)a comicitàArte, Giochi, Sport e BenessereEnsemble di percussioni e musica elettronicaConcerto del Paint DuoTeatro, musica e readingLaboratori argilla, decorazioni e visione di quadri tattili con persone ipovedentiSpettacolo di burattini dell' Associazione teatrale "Arca"Spettacolo artisti di strada "Gipsy Raw"Workation, installazioni e new art mediaVisita guidata e laboratorio di archeologia imitativaBoxe in piazzaFestival CanoroBasket, musica e standConcerto di World Music "Anime Corde"Scuola cantautoriale romanaVisita guidata e laboratorio di archeologia imitativaFesta di QuartiereMostra conclusiva