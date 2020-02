Tutto pronto per il 41° Carnevale Coratino. Il programma

Un anno ricco di celebrazioni con le numerose ricorrenze tra anniversari, temi storici e artistici e temi sull'ambiente per la 41^ edizione del Carnevale Coratino, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Quadratum che gode del patrocinio del Comune di Corato, dell'Assessore all'Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Puglia, Unpli Puglia, GAL Le città di Castel del Monte.Confermati anche per quest'anno ii tre corsi mascherati con l'anteprima del Carnevale che vedrà protagonisti i gruppi privati in concorso tra performance di animazione lungo i corsi cittadini e in Piazza Cesare Battisti.Le due grandi sfilate tradizionali, invece, si terranno nei giorni 23 e 25 febbraio, con raduno e partenza da Via Lama di Grazia per proseguire poi su via Aldo Moro, Corsi cittadini e Piazza Cesare Battisti per le Performance finali.Ma il Carnevale Coratino riserva anche delle novità, come la "Cena con delitto", ambientata negli anni venti, il 21 febbraio presso il Rocket King, lo spettacolo teatrale che si terrà il 22 febbraio presso l'auditorium dell'istituto scolastico Cesare Battisti e il Museo Temporaneo del Carnevale: un Museo dedicato al carnevale pugliese e alle sue principali caratteristiche, grazie alla collaborazione delle Pro Loco delle località in cui la tradizione del Carnevale è fortemente sentita.Il museo temporaneo vede la partnership delle Pro Loco di alcune località in cui la cultura del carnevale è ben radicata: Manfredonia, Putignano, Gallipoli e ovviamente Corato. L'allestimento del Museo è situato in Piazza di Vagno, presso l'edificio in cui una volta vi era la sede Enel ed è promosso dalla "Pro Loco Quadratum", che ha raccolto gli elementi fotografici, costumi, manufatti in cartapesta, videoproiezioni e informazioni dettagliate, grazie alla collaborazione della famiglia Falco, per aver concesso i locali per l'allestimento del Museo.Il museo sarà inaugurato domenica 16 febbraio alle ore 19.00 e sarà aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 21.00 (tranne in concomitanza con le sfilate) e domenica 23 febbraio dalle ore 10.00.Le scuole potranno prenotarsi per visite guidate esclusive in orari mattutini.PROGRAMMA:Anteprima del Carnevale – Corsi Cittadini e performance gruppi in Piazza Battisti - Dalle ore 09,00 alle 13,30Museo del Carnevale - (locali ex Enel – Piazza Di Vagno) – tutti i giorni dalle 18,00 alle 21,00 (chiuso in concomitanza delle sfilate del 23 e 25 febbraio)- "Murder in The City" – Cena con Delitto – Dresscode anni 20 – Presso Rocket King (prenotazioni al 3923980556)- Rappresentazione Teatrale – "Io…Pinocchio" a cura della Compagnia "Room to Play" - Palestra Scuola "C. Battisti" – ore 18,00- Visite guidate al centro storico e al museo del carnevale a partire dalle ore 10.00 (su prenotazione)Sfilata dei gruppi – Corsi cittadini e performance in P.zza C. BattistiDalle ore 14,30- Sfilata dei gruppi – Corsi cittadini e performance in P.zza C. BattistiDalle ore 14,30