Ulisse racconta Ulisse lo spettacolo teatrale di Sergio Vespertino

Ad inaugurare la stagione teatrale dello "Stupor Mundi", la referente -teatro prof.ssa Filomena Tommasicchio, venerdi' 10 novembre per le classi del biennio e lunedi' 13 novembre, per quelle del triennio, ospita, nell'auditorium dell'istituto, a partire dalle 11,30 l'attore teatrale, di cinema e di televisione, Sergio Vespertino con lo spettacolo dal titolo "Ulisse racconta Ulisse" di cui e' autore e protagonista. autore e attore versatile, di origine siciliana, sergio vespertino affronta un tema epico, reinterpretando e rivisitando il personaggio affascinante e avvincente di ulisse, riscoprendo in lui caratteristiche nuove attraverso una comicita' profonda, di quelle che fanno riflettere. insomma un'istituzione scolastica, quella del liceo artistico di corato, dove l'amore per l'arte eleva gli animi dei giovani che la frequentano e che, ormai, da anni, rappresenta non solo per la citta' di corato, un serbatoio culturale vivificante, grazie ad una dirigenza "illuminata", da parte del dirigente scolastico , prof. Savino Gallo.Prossimo appuntamento della rassegna teatrale, il 13 gennaio in occasione della "Giornata della Memoria".