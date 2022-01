Il sottotenente Francesco Cavuoto al vertice della Guardia di Finanza di Senigallia

È coratino il nuovo comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Senigallia, in provincia di Ancona, nelle Marche.Si tratta del sottotenente delle Fiamme Gialle Francesco Cavuoto, classe 1968, che è subentrato al comandante Antonio Pezzulla, in congedo per sopraggiunti limiti di età.Una nuova esperienza al comando di una prestigiosa tenenza per il sottotenente Cavuoto, nelle Marche dal 1994.Nato a Corato 53 anni fa, Cavuoto durante il proprio percorso professionale ha ricoperto vari incarichi operativi presso i Nuclei di Polizia Tributaria di Palermo e Ancona, è stato Comandante della allora Tenenza di Falconara Marittima e della Sezione Operativa Volante della Compagnia di Jesi.Laureato a Perugia in Comunicazione Politica Internazionale, è stato ispettore del Gico (Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata).