Un nuovo pulmino per "Raggi di Sole", il dono della Cooperativa Cohansie

«Un'associazione che chiude non è un'associazione che muore perché porta con sé il bagaglio esperienziale di anni e di belle emozioni vissute, insieme alla crescita dei propri utenti. Si impara a considerare famiglia il personale, i volontari e gli assistiti, non c'è distinzione e ogni singolo dono si mette in comunione con tutti». Sono le parole dei referenti del progetto BuonCampo, della Fondazione Vincenzo Casillo, a commento dell'incontro e della sinergia fra due realtà associative che su Corato si impegnano a supporto dei disabili e delle loro famiglie.Una significativa donazione, una sorta di passaggio di consegne che ha dotato l'associazione Raggi di Sole Onlus di un nuovo pulmino per il trasporto dei ragazzi disabili, grazie alla donazione da parte della Cooperativa Cohansie che ha dovuto interrompere la sua attività.Purtroppo, in questo lungo periodo di pandemia, alcune associazioni non hanno retto il peso del fermo forzato e si sono ritrovate costrette a chiudere drasticamente i battenti poiché la scarsa disponibilità finanziaria le ha messi a dura prova. È proprio quanto accaduto alla Cooperativa Cohansie che, dal 1992, ha gestito un Centro polivalente per persone diversamente abili a Corato, con l'obiettivo fondamentale di favorire l'autonomia della persona disabilità.Con la decisione di chiusura, la cooperativa Cohansie ha voluto donare un pulmino attrezzato per le persone diversamente abili a chi potesse averne bisogno. Grazie alla mediazione di BuonCampo e della responsabile del progetto Martina Fariello, l'ultimo desiderio della Cooperativa Cohansie è divenuto realtà per l'associazione Raggi di Sole Onlus che necessitava proprio di un pulmino utile agli spostamenti nelle città limitrofe e nello stesso comune, dei propri ragazzi diversamente abili per le attività educative all'aperto e sportive.Raggi di Sole Onlus, è stata costituita nel 2016, ed è un'associazione di genitori coratina che esplica le sue attività in totale regime di autofinanziamento oltre alle gentili donazioni di privati ed al contributo di quanti devolvono il 5X1000. Il suo scopo è favorire il benessere dei propri figli, ragazzi con disabilità e delle loro famiglie, attraverso il miglioramento della loro autonomia, dell'inclusione sociale affermando "nessuno è diverso" e della loro socializzazione. Le loro attività sono finalizzate anche all'inserimento nel mondo del lavoro ed alla riorganizzazione di un nuovo modello del "dopo di noi" per poter migliorare la qualità di vita delle famiglie.«Riteniamo doveroso ringraziare la Fondazione Vincenzo Casillo, nonché Martina Fariello, che, accompagnandoci nel nostro percorso di crescita e di ricerca di nuovi obbiettivi, ha fatto sì che si realizzasse questo ulteriore piccolo sogno. Ringraziamo le aziende coratine il cui contributo è e sarà vitale per portarci alla ricerca ed alla realizzazione di nuovi orizzonti per i nostri figli anche in considerazione di quanto sia poca l'attenzione e la sensibilità di partecipazione anche nel nostro territorio, verso la disabilità e la diversità da parte del mondo della politica. L'auspicio è che queste iniziative diano l'avvio e siano di stimolo per nuove attenzioni verso quanti si adoperano per le necessità delle diversità di genere» - le parole di gratitudine che giungono dalla onlus presieduta da Angelo Semeraro.Un ringraziamento va anche alla Cooperativa Cohansie che con la sua donazione mirata «ha saputo guardare al bisogno» - aggiungono da BuonCampo che ringrazia anche gli operatori ed i volontari dell'associazione.