Tra salute e benessere: ieri a Corato l’incontro informativo per il “Patto di Cura 2025-2026”

: non superiore a €60.000 per gli adulti e non superiore a €80.000 per i minorenni. Requisiti di non autosufficienza: essere titolari di indennità di accompagnamento o possedere almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima indicate dal comma 2 dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016.

Si è svolto ieri, 27 agosto 2025, presso la Sala Verde di Palazzo Marconi 12, un incontro informativo dedicato al "", tenuto dall'Assessore alle Politiche socialie dal funzionario dell'Ambito Territoriale, laLa seconda edizione del "Patto di Cura" rientra nelle misure dialle persone non autosufficienti in condizione di disabilità gravissima, attraverso l'assunzione e il pagamento di una figura di assistenza professionale e continuativa.L'iniziativa, avviata dal, ha ricevuto uno stanziamento finanziario di, con una erogazione mensile per 16 mesi, a partire da. La richiesta potrà avvenire in modalità telematica, anche attraverso possibilità di delega, entro le, attraverso la piattaforma regionale dedicata e potrà essere effettuata in base a determinati requisiti di accesso:L'importo previsto è diin caso di assunzione diretta dell'assistente familiare, diin caso di assunzione tramite Agenzie di Lavoro.Il rilancio di questo bando regionale consente una maggiore dignità e maggiori riconoscimenti alla figura professionale del caregiver e, inoltre, concede la possibilità a persone con disabilità di rimanere nel proprio domicilio, senza il necessario ricovero in strutture residenziali.È possibile ricevere maggiori informazioni attraverso la funzionedella medesima piattaforma digitale o contattando la Responsabile del Procedimento,, o il Funzionario Amministrativo di Ambito Territoriale Sociale di Corato,