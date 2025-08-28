Vita di Città
Tra salute e benessere: ieri a Corato l’incontro informativo per il “Patto di Cura 2025-2026”
Rilanciato il bando regionale di sostegno alle persone con disabilità gravissima
Corato - giovedì 28 agosto 2025 9.49
Si è svolto ieri, 27 agosto 2025, presso la Sala Verde di Palazzo Marconi 12, un incontro informativo dedicato al "Patto di Cura 2025-2026", tenuto dall'Assessore alle Politiche sociali Felice Addario e dal funzionario dell'Ambito Territoriale, la Dottoressa Loredana Tassiello.
La seconda edizione del "Patto di Cura" rientra nelle misure di sostegno alle persone non autosufficienti in condizione di disabilità gravissima, attraverso l'assunzione e il pagamento di una figura di assistenza professionale e continuativa.
L'iniziativa, avviata dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia, ha ricevuto uno stanziamento finanziario di 20 milioni di euro, con una erogazione mensile per 16 mesi, a partire da settembre 2025 fino a dicembre 2026. La richiesta potrà avvenire in modalità telematica, anche attraverso possibilità di delega, entro le ore 12:00 del 19 settembre 2025, attraverso la piattaforma regionale dedicata e potrà essere effettuata in base a determinati requisiti di accesso:
- Requisiti economici: non superiore a €60.000 per gli adulti e non superiore a €80.000 per i minorenni.
- Requisiti di non autosufficienza: essere titolari di indennità di accompagnamento o possedere almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima indicate dal comma 2 dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016.
L'importo previsto è di €1200 al mese in caso di assunzione diretta dell'assistente familiare, di €1250 in caso di assunzione tramite Agenzie di Lavoro.
Il rilancio di questo bando regionale consente una maggiore dignità e maggiori riconoscimenti alla figura professionale del caregiver e, inoltre, concede la possibilità a persone con disabilità di rimanere nel proprio domicilio, senza il necessario ricovero in strutture residenziali.
È possibile ricevere maggiori informazioni attraverso la funzione Assistenza Tecnica della medesima piattaforma digitale o contattando la Responsabile del Procedimento, Dottoressa Carmela Carone, o il Funzionario Amministrativo di Ambito Territoriale Sociale di Corato, Dottoressa Loredana Tassiello.