Incontro informativo per il “Patto di Cura 2025-2026”
Incontro informativo per il “Patto di Cura 2025-2026”
Vita di Città

Tra salute e benessere: ieri a Corato l’incontro informativo per il “Patto di Cura 2025-2026”

Rilanciato il bando regionale di sostegno alle persone con disabilità gravissima

Corato - giovedì 28 agosto 2025 9.49
Si è svolto ieri, 27 agosto 2025, presso la Sala Verde di Palazzo Marconi 12, un incontro informativo dedicato al "Patto di Cura 2025-2026", tenuto dall'Assessore alle Politiche sociali Felice Addario e dal funzionario dell'Ambito Territoriale, la Dottoressa Loredana Tassiello.
La seconda edizione del "Patto di Cura" rientra nelle misure di sostegno alle persone non autosufficienti in condizione di disabilità gravissima, attraverso l'assunzione e il pagamento di una figura di assistenza professionale e continuativa.

L'iniziativa, avviata dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia, ha ricevuto uno stanziamento finanziario di 20 milioni di euro, con una erogazione mensile per 16 mesi, a partire da settembre 2025 fino a dicembre 2026. La richiesta potrà avvenire in modalità telematica, anche attraverso possibilità di delega, entro le ore 12:00 del 19 settembre 2025, attraverso la piattaforma regionale dedicata e potrà essere effettuata in base a determinati requisiti di accesso:
  • Requisiti economici: non superiore a €60.000 per gli adulti e non superiore a €80.000 per i minorenni.
  • Requisiti di non autosufficienza: essere titolari di indennità di accompagnamento o possedere almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima indicate dal comma 2 dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016.

L'importo previsto è di €1200 al mese in caso di assunzione diretta dell'assistente familiare, di €1250 in caso di assunzione tramite Agenzie di Lavoro.
Il rilancio di questo bando regionale consente una maggiore dignità e maggiori riconoscimenti alla figura professionale del caregiver e, inoltre, concede la possibilità a persone con disabilità di rimanere nel proprio domicilio, senza il necessario ricovero in strutture residenziali.
È possibile ricevere maggiori informazioni attraverso la funzione Assistenza Tecnica della medesima piattaforma digitale o contattando la Responsabile del Procedimento, Dottoressa Carmela Carone, o il Funzionario Amministrativo di Ambito Territoriale Sociale di Corato, Dottoressa Loredana Tassiello.
Incontro informativo per il “Patto di Cura 2025-2026”Incontro informativo per il “Patto di Cura 2025-2026”Incontro informativo per il “Patto di Cura 2025-2026”
  • Disabilità
Corato città d’arte: inaugurata la 57ª edizione del “Pendio”
28 agosto 2025 Corato città d’arte: inaugurata la 57ª edizione del “Pendio”
Furto nella notte in un bar del centro: danni e bottino incerto
28 agosto 2025 Furto nella notte in un bar del centro: danni e bottino incerto
Altri contenuti a tema
Disabilità, a Corato oltre 500 colloqui di lavoro nel "Recruiting Time" Attualità Disabilità, a Corato oltre 500 colloqui di lavoro nel "Recruiting Time" Oltre 250 candidati si sono interfacciati con più di 20 aziende locali
Lavoro e inclusione: a Corato un incontro per le persone con disabilità Eventi Lavoro e inclusione: a Corato un incontro per le persone con disabilità L'evento si terrà il 5 giugno
Diritti & Inclusione: il Garante della Disabilità incontra la comunità di Corato Associazioni Diritti & Inclusione: il Garante della Disabilità incontra la comunità di Corato Sostegno, confronto e partecipazione attiva per un futuro più accessibile
A Corato "Buono & Solidale”: il progetto di inclusione sociale di Despar Centro Sud Speciale A Corato "Buono & Solidale”: il progetto di inclusione sociale di Despar Centro Sud I ragazzi disabili saranno promoter dei prodotti pasquali nell’Interspar cittadino
"Il Faro per la Disabilità": un progetto innovativo per la comunità di Corato "Il Faro per la Disabilità": un progetto innovativo per la comunità di Corato Un'iniziativa nata all'interno della Consulta Permanente per le Politiche a favore delle Persone con Disabilità
I.C. “Tattoli – De Gasperi” -Settimana dell’inclusione e della cultura paralimpica Scuola e Lavoro I.C. “Tattoli – De Gasperi” -Settimana dell’inclusione e della cultura paralimpica Evento con il campione paralimpico Luca Mazzone
Corato, nasce "Il Faro della Disabilità" Associazioni Corato, nasce "Il Faro della Disabilità" Apertura domenica mattina in Via Canova 38
Marzia, fulgido esempio di resilienza, si diploma al Liceo con la lode Marzia, fulgido esempio di resilienza, si diploma al Liceo con la lode Nonostante le difficoltà, Marzia ha sempre condotto una vita al passo con i suoi coetanei
Lavori ferroviari Corato-Andria, i dubbi di Risorgimento Socialista Corato
28 agosto 2025 Lavori ferroviari Corato-Andria, i dubbi di Risorgimento Socialista Corato
A Corato tentano due furti nella stessa sera, entrambi sventati
27 agosto 2025 A Corato tentano due furti nella stessa sera, entrambi sventati
Questa mattina a Corato la raccolta alimentare del Servizio Civile Universale
27 agosto 2025 Questa mattina a Corato la raccolta alimentare del Servizio Civile Universale
Concerto dei Coma Cose, il sindaco De Benedittis pro Palestina: «No alla guerra»
27 agosto 2025 Concerto dei Coma Cose, il sindaco De Benedittis pro Palestina: «No alla guerra»
Una serata piena di “Cuoricini”: il concerto dei Coma Cose a Corato
27 agosto 2025 Una serata piena di “Cuoricini”: il concerto dei Coma Cose a Corato
Giornata internazionale del cane: un impegno globale per gli amici a quattro zampe
27 agosto 2025 Giornata internazionale del cane: un impegno globale per gli amici a quattro zampe
Confagricoltura Bari-Bat: “Essenziale un tavolo in Prefettura per parlare di prevenzione dei furti in campagna”
27 agosto 2025 Confagricoltura Bari-Bat: “Essenziale un tavolo in Prefettura per parlare di prevenzione dei furti in campagna”
Oltre trenta partecipanti per la nona edizione di "Pedalando con i Santi "
27 agosto 2025 Oltre trenta partecipanti per la nona edizione di "Pedalando con i Santi"
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.