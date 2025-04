A Corato "Buono & Solidale”: il progetto di inclusione sociale di Despar Centro Sud

rinnova il proprio impegno attivo per l', organizzando ladel progetto ". In questo ambito, dunque, nasce la preziosa collaborazione con, associazione nata nel 2009 con lo scopo principale di organizzare attività e operare a favore di persone con disabilità e, indirettamente, dei loro congiunti.Dedicando attenzione nei confronti del territorio e della comunità, l'iniziativa ha come duplice obiettivo non solo quello di offrire ail'opportunità di vivere questa, valorizzando e promuovendo le potenzialità di ciascuno, ma anche di sostenere economicamente con unal'Associazione stessa per le sue attività destinate ai propri componenti. Durante le date del 14, 15 e 17 aprile, i ragazzi sarannonell'. Il progetto prevederà poi, che li vedranno coinvolti in nuove e diversificate attività lavorative in diversi reparti dei supermercati, finalizzati a far conoscere e sperimentare sul campo tutte le mansioni degli addetti.Tutte le attività in programma sono state pensate attraverso la stesura di un apposito mansionario elaborato dagli esperti del reparto al quale, parallelamente, è stata affiancata una formazione propedeutica alle giornate di promozione. Durante le stesse, inoltre, è sempre presente il personale addetto Maiora SpA SB, oltre ad un'operatrice specializzata dell'Associazione Gocce nell'Oceano ETS.«Siamo entusiasti di rinnovare il nostro impegno attraverso la terza edizione di 'Buono & Solidale', un progetto che non solo promuove l'inclusione di persone con neurodiversità, ma crea anche sinergie positive con realtà virtuose del nostro territorio – dichiara, CDA con delega alla Comunicazione, Sostenibilità e Diversity di Maiora SpA SB - Lavorare insieme all'Associazione Gocce nell'Oceano ETS e alle comunità locali ci permette di perseguire un obiettivo comune: l'inclusione sociale e il sostegno a chi, ogni giorno, si impegna per un futuro più equo e solidale. Queste collaborazioni sono una testimonianza di come la responsabilità sociale d'impresa possa creare valore per tutti».«Da un po' di anni stiamo conducendo con alcuni ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva e relazionale un percorso di educazione all'autonomia, che comprende anche esperienze di inserimento lavorativo – spiega, Presidente e Rappresentante legale dell'Associazione Gocce nell'Oceano ETS – L'esperienza presso l'Interspar si sta rivelando piacevole e istruttiva. Stanno svolgendo i compiti loro assegnati con dedizione e professionalità, alla stregua degli altri incaricati dell'azienda. L'auspicio di Gocce nell'Oceano è che questa collaborazione possa ripetersi periodicamente, perché le nostre finalità sono senza dubbio facilitate con il sostegno di una grande azienda come Maiora».