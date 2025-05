Diritti & Inclusione: il Garante della Disabilità incontra la comunità di Corato

Corato si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza sociale: il 6 maggio alle 18:30, presso Via Canova 38, si terrà l'incontro *Diritti & Inclusione. Incontro con il Garante di Corato dei Diritti della Persona con Disabilità*, promosso dall'iniziativa *Spazio alle Disabilità* dell'associazione di volontariato *Insieme per la VitaOdV-ETS.L'appuntamento sarà un'occasione unica di dialogo e confronto tra cittadini e istituzioni, con l'obiettivo di promuovere la partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti i presenti. L'evento si distingue per il suo carattere interlocutorio: i relatori, tra cui esponenti della comunità religiosa, accademica e sportiva, interverranno con domande e osservazioni, incoraggiando anche i partecipanti a porre quesiti diretti al Garante comunale della Disabilità.Il ruolo del Garante è cruciale nel monitorare l'attuazione delle politiche pubbliche e nel fungere da mediatore tra istituzioni e comunità, contribuendo a garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e a far emergere eventuali criticità nei servizi disponibili.A portare la loro voce saranno don Fabrizio Colamartino, l'avvocato Grazia Balducci, il professor Giuseppe Barbone e Matteo Cusanno, con la moderazione della professoressa Patrizia Bucci.L'incontro rappresenta un'opportunità concreta per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche dell'inclusione e per rafforzare l'impegno collettivo nella tutela dei diritti delle persone con disabilità. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori all'indirizzo email spazioalledisabilitacorato@hotmail.com* o al numero*328 882 4887