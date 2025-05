Lavoro e inclusione: a Corato un incontro per le persone con disabilità

Programma della Giornata

Dott. Gianluca Budano - Direttore ARPAL Puglia

- Direttore ARPAL Puglia Dott.ssa Valentina Elia - Dirigente UO Coordinamento Servizi per l'impiego

- Dirigente UO Coordinamento Servizi per l'impiego Dott.ssa Mina Bonante - Responsabile Porta Futuro Bari

- Responsabile Porta Futuro Bari Dott. Michael Luciano - Director Strategic D&I Advisory di WINclusion

- Director Strategic D&I Advisory di WINclusion Dott. Leonardo Gemma - Expert Sales Account Gi Group Bari

- Expert Sales Account Gi Group Bari Dott. Ignazio Binetti - Market SpecialistKeyTech Bari

- Market SpecialistKeyTech Bari Dott. Giuseppe Leronni - Referente Porta Futuro Bari

Saluti Istituzionali:

Pomeriggio: Job Ability

https://bit.ly/JobAbilityCorato

Obiettivi dell'incontro

Informazioni e Contatti

Telefono: 0805121883

Email per Porta Futuro: corato@portafuturobari.it

Email per ARPAL: comunicazione.bari@arpal.regione.puglia.it

Disabilità e inclusione sono concetti distinti, ma fondamentali nelle politiche aziendali contemporanee, poiché sono interconnessi e influenzano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.È essenziale che le aziende non rispettino semplicemente le prescrizioni normative, ma adottino un'etica capace di valorizzare le risorse umane, garantendo pari opportunità e dignità. Affrontare il tema del rapporto tra disabilità e lavoro richiede un'analisi approfondita sia della condizione delle persone con disabilità sia del contesto organizzativo in cui devono essere inserite.In quest'ottica, il Comune di Corato, insieme al Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, allo sportello Porta Futuro dell'Area Metropolitana di Bari - Corato e ad ARPAL Puglia, organizzerà il prossimo 5 giugno una giornata dedicata a facilitare l'incontro tra le imprese locali e le persone con disabilità in cerca di opportunità lavorative.09:30 - 12:30Sala multimediale della Biblioteca Comunale "M. R. Imbriani" (sede storica) in Largo Plebiscito 21 a Corato.La mattinata prevede un tavolo di confronto con esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni, tra cui:A dare il benvenuto ai partecipanti saranno i rappresentanti del Comune di Corato, che sottolineeranno l'importanza di iniziative come questa per promuovere l'inclusione e il diritto al lavoro per tutti. Saranno presenti anche i membri del Garante Comunale dei Diritti delle Persone con Disabilità, che evidenzieranno gli sforzi compiuti a livello locale per garantire pari opportunità.15:30 - fino a fine colloquiChiostro Comunale del Palazzo di Città in Piazza Matteotti a Corato.Il pomeriggio sarà dedicato a "", un'iniziativa di recruiting che favorisce l'incontro tra aziende e persone con disabilità. Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link:, segnando un passo concreto e innovativo nel promuovere l'inclusione lavorativa su base regionale.Queste iniziative hanno l'obiettivo di favorire la partecipazione attiva delle persone con disabilità a percorsi di inclusione lavorativa, creando un ponte tra domanda e offerta di lavoro. Le aziende partecipanti avranno l'opportunità di incontrare candidati motivati e qualificati, mentre i partecipanti potranno esplorare nuove opportunità professionali.Per ulteriori informazioni sull'evento e sulle imprese partecipanti, visitare la pagina web: https://sites.google.com/arpal.regione.puglia.it/jobability Per iscrizioni e dettagli, contattare: