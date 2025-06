Disabilità, a Corato oltre 500 colloqui di lavoro nel "Recruiting Time"

Valentina Elia , dirigente dell'Ufficio Collocamento Mirato di ARPAL Puglia

, dirigente dell'Ufficio Collocamento Mirato di ARPAL Puglia Girolama Bonante , responsabile dei servizi di Porta Futuro Bari

, responsabile dei servizi di Porta Futuro Bari Giuseppe Leronni , referente dell'Area Servizi alle Imprese e Recruiting di Porta Futuro

, referente dell'Area Servizi alle Imprese e Recruiting di Porta Futuro Michael Luciano , director di WINclusion

, director di WINclusion Leonardo Gemma , expert sales account

, expert sales account Giorgia Rosafio , responsabile Politiche Attive del Lavoro di Gi Group Bari per la Puglia

, responsabile Politiche Attive del Lavoro di Gi Group Bari per la Puglia Ignazio Binetti , market specialist & partnership manager di KeyTech Bari

, market specialist & partnership manager di KeyTech Bari diversi rappresentanti di aziende del territorio.

Grande partecipazione e interesse per la giornata, promossa dal, in collaborazione con ilLa mattinata si è aperta nella sala conferenze della sede storica della, con unadedicata al tema dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, dei servizi per l'impiego, del mondo imprenditoriale e della società civile. L'incontro, accessibile anche alle persone sorde grazie alla presenza di interpreti LIS, ha rappresentato un importante momento di confronto operativo sui percorsi e sulle strategie di inclusione attiva.Dopo i saluti istituzionali del sindaco, dell'assessore alle Politiche Sociali, del Garante comunale per la disabilità, del presidente della Consulta per la disabilitàe del presidente della Consulta dello sviluppo economico, hanno preso la parola numerosi esperti, moderati dal consigliere comunale, delegato ai rapporti con gli enti del terzo settore.Tra gli interventi:Nel pomeriggio, nel chiostro del Palazzo di Città, si è svolto il, in particolare a coloro che sono iscritti nelle liste del Collocamento Mirato, ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/1999. L'evento ha rappresentato un traguardo importante sul piano regionale, segnando un'azione concreta di inclusione lavorativa e partecipazione attiva.Oltrehanno sostenuto più dicon oltre, accompagnati dagli operatori di ARPAL e Porta Futuro e supportati da interpreti LIS, per garantire piena accessibilità anche alle persone sorde. I settori professionali coinvolti spaziavano dal commercio alla logistica, dall'ICT alla GDO, dai servizi alla persona all'artigianato e alla meccanica.La giornata ha testimoniato l'efficacia della collaborazione tra enti pubblici, mondo produttivo e terzo settore nel promuovere il, in una prospettiva di