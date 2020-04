Un ventilatore polmonare in dono all'Ospedale Umberto I di Corato

L'emergenza coronavirus ha moltiplicato le attività di solidarietà coinvolgendo diverse aziende private, a sostegno delle strutture sanitarie impegnate in prima linea.Anche nel nostro comune l'iniziativa è stata organizzata, ancora una volta, dall'Associazione Salute e Sicurezza che, in questo particolare momento storico di emergenza da Covid-19, ha voluto confermare il suo sostegno a favore "dell'Umberto I" donando al Pronto Soccorso di Corato grazie al prezioso contributo economico dell'azienda Corgom Fam. Scaringella e Meditrans Fam. Labianca, un ventilatore polmonare mod. VIVO 65 con relativo materiale di consumo, maschere oronasali, circuiti con valvola e raccordi per ossigeno.La donazione sarà utile a potenziare le strumentalizzazioni medico sanitarie, già in uso nel locale nosocomio garantendo una più efficacia assistenza ai pazienti con insufficienza respiratoria conseguente al contagio del virus, contribuendo, a risolvere le criticità e le emergenze sia durante il trasporto che in quella di stabilizzazione dei pazienti.Con questo prezioso gesto, gli imprenditori Vito Scaringella e Vincenzo Labianca, vogliono dimostrare vicinanza, gratitudine e riconoscenza a tutto il personale medico - infermieristico dell'Associazione Salute e Sicurezza e a tutti i sanitari del locale nosocomio impegnato quotidianamente in prima linea nella lotta al Coronavirus, dimostrando grande senso di dovere e professionalità.Come spiega il presidente Roberto Mazzilli "mai come oggi stiamo vivendo un'emergenza sanitaria senza precedenti ma crediamo che con la solidarietà e la condivisione potremo superare la sfida con questa pandemia."