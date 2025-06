Vacanze estive, il messaggio del sindaco De Benedittis agli studenti

Powered by

«A conclusione di questo anno scolastico, vi auguro di vivere un tempo di ri-connessione col mondo naturale, inteso come mondo-che-vive, del cui battito siamo parte.



Al contempo le vostre vacanze siano un momento di ricerca, nel mondo-dello-Spirito. È lì che si definisce il senso profondo del nostro vivere con gli altri, nel tempo controverso e affascinante della storia».

In vista della chiusura dell'anno scolastico e in procinto del periodo di meritato riposo con quasi tre mesi di vacanze estive, a tutti gli studenti di Corato è giunto il messaggio del sindacoIl primo cittadino, docente e formatore prima ancora che capo dell'ente locale, auspica che gli allievi possano cogliere in questo tempo di maggiore distensione una riscoperta con l'essenza della propria interiorità e dell'ambiente, al fine di riconnettersi con la natura e con lo spirito, latamente inteso.Di seguito, la nota del sindaco De Benedittis.