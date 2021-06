Vaccino anche ai maturandi di Corato, Emiliano: «Dimostrazione di consapevolezza»

«L'adesione alla vaccinazione da parte di questi ragazzi è un segno di grande maturità». Lo ha dichiarato il Direttore Generale della ASL Bari, Antonio Sanguedolce: «Stiamo vaccinando diverse fasce di età - ha aggiunto - e un'adesione così convinta e consapevole, come quella che questi giovani stanno dimostrando, ci fa ben sperare. Questo è un bel segnale anche per il futuro, perchè arrivare a vaccinare questi giovani significa che la campagna vaccinale si avvicina ad una fase cruciale, il traguardo è più vicino. Come lo è per questi diciottenni, ai quali auguro "in bocca al lupo per gli esami"».Sono partite domenica le vaccinazioni per gli studenti prossimi alla maturità nella Asl di Bari e oggi e giovedì 3 giugno toccherà anche agli studenti maturandi degli istituti superiori di Corato che potranno recarsi all'Hub vaccinale cittadino in base agli orari forniti dai Dirigenti scolastici. Per i minorenni è necessaria la presenza di un genitore o tutore per sottoporsi a vaccinazione.Domenica, tra i 1.031 vaccini inoculati nell'Hub Fiera del Levante, anche le prime 300 dosi destinate ai giovani maturandi del Liceo "Scacchi" di Bari, che hanno fatto da apripista per gli studenti e le studentesse di tutto il territorio, la cui vaccinazione è in programma già a partire da domani secondo un calendario stabilito d'intesa tra Dipartimento di Prevenzione e Ufficio Scolastico Provinciale.«Vedere i vostri occhi pieni di gioia mi riempie il cuore di orgoglio». Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: «È un onore per me – commenta - essere il vostro presidente. Avete risposto alla chiamata, esprimendo con questo gesto la voglia di ritornare a una vita normale. Ce la stiamo mettendo tutta affinché i pugliesi possano al più presto tornare alle loro vite grazie al vaccino senza più i pericoli della pandemia».«Mettere in sicurezza il mondo della scuola è fondamentale. Siamo stati la prima regione italiana a vaccinare il personale scolastico, adesso con la vaccinazione degli studenti partendo da chi sta per sostenere gli esami di maturità compiamo un nuovo importante passo. Grazie agli studenti e agli insegnanti per i sacrifici fatti in questi lunghi mesi e per il lavoro di squadra che stanno portando avanti. Oggi è una bella giornata» ha aggiunto Emiliano.«L'esame di maturità è una tappa importante, rappresenta una fase di passaggio nella vita dei ragazzi - spiega l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco - Sottolineiamo questa fase con la vaccinazione che permetterà loro di affrontare con maggiore serenità non solo l'esame, ma anche l'inizio di nuove avventure accademiche. Nelle prossime settimane, progressivamente - aggiunge - saranno invitati alla vaccinazione gli studenti iscritti all'Università e nel corso dell'estate, prima della ripresa dell'anno scolastico, l'obiettivo della Regione Puglia sarà quello di vaccinare tutti gli studenti».