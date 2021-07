Vaccino anti-Covid, al via l'adesione per persone iscritte all'Anagrafe italiana residenti all'estero (AIRE)

inserisci i tuoi dati anagrafici o il codice fiscale e i tuoi recapiti (telefono e email)

È attiva sul portale La Puglia ti vaccina www.lapugliativaccina.regione.puglia.it la procedura di adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19 dedicata alle persone iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).Chi aderisce alla campagna potrà ricevere il vaccino in un giorno e in una sede a scelta tra quelle dell'ASL selezionata. È inoltre necessario portare con sé il promemoria, valido come attestazione dell'iscrizione all'AIRE.Il sistema è semplice e intuitivo:Potrai ricevere il vaccino in un giorno e in una sede a tua scelta tra quelle dell'ASL selezionata. Ricorda di portare con te il promemoria, vale come attestazione dell'iscrizione all'AIRE.In occasione della seconda dose (eccetto il monodose Johnson&Johnson), porta l'attestazione della prima dose con l'indicazione della data e del tipo di vaccino somministrato.