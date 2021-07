Vaccino, indicazioni per il personale scolastico che non ha ancora aderito

Per garantire la massima copertura in vista della riapertura delle scuole a settembre, il personale scolastico e universitario che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale è invitato a farlo con il sistema di prenotazione o con la manifestazione di interesse presenti su La Puglia ti vaccina entro il 31 luglio.Le Aziende sanitarie locali (ASL) organizzeranno sedute vaccinali dedicate entro il 20 agosto.