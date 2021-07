Vaccino prioritario per chi viaggia all'estero per studio e lavoro

Le persone che per necessità di studio, per esempio Erasmus, stage formativi, scambi culturali, devono recarsi all'estero possono ricevere la vaccinazione in via prioritaria rispetto al comune canale di prenotazione.A questa categoria della popolazione studentesca è infatti dedicata una manifestazione di interesse, accessibile da La Puglia ti vaccina.Dopo aver compilato il modulo, la richiesta viene presa in carico e le ASL richiamano la persona interessata concordando un appuntamento per la somministrazione che tiene conto della data di partenza.