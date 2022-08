Vasto incendio a Castel del Monte, evacuati il maniero e i ristoranti

Un vasto incendio boschivo è in corso dalle ore 13 di sabato 6 agosto, sulla Murgia andriese, in direzione Castel del Monte. Pascolo arborato incolto ma purtroppo anche vegetazione boschiva continuano ad andare letteralmente in fumo. Le fiamme hanno messo in pericolo molte residenze di campagna della zona.Sul posto, con il personale delle forze dell'ordine, della Polizia Locale di Andria, della Protezione civile, gli operai dell'Arif, i Carabinieri Forestali con il Colonnello Giuliano Palomba responsabile dell'area parco ed i Vigili del fuoco. Aerei canadair stanno scaricando acqua e liquido ritardante, mentre le operazioni di spegnimento da terra si rivelano difficoltose a causa della vegetazione secca e del vento che soffia sulla zona. Purtroppo le fiamme sono dentro la pineta e si teme che l'incendio possa propagarsi ancora di più.Le operazioni sono seguite direttamente sul posto dal presidente del Parco nazionale dell'Alta Murgiae dal Sindaco di Andria