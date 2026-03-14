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Ambiente

Eco-Campionato 2026: studenti di Corato nel progetto di educazione ambientale di SANB

Il progetto trasforma l’educazione ambientale in una vera e propria sfida educativa

Corato - sabato 14 marzo 2026 Comunicato Stampa
Prende il via l'Eco-Campionato 2026, il progetto di educazione ambientale promosso da SANB, che punta a coinvolgere le nuove generazioni nella tutela dell'ambiente attraverso strumenti innovativi e partecipativi.

L'iniziativa, che si svolgerà da marzo a maggio 2026, ha registrato un'adesione straordinaria: la quasi totalità degli istituti scolastici di Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Bitonto ha scelto di partecipare al progetto, per un totale di circa 2100 studenti coinvolti.

L'Eco-Campionato si svolgerà attraverso una speciale applicazione digitale realizzata da SANB, denominata RuBiTeCo, acronimo che richiama le iniziali dei quattro comuni serviti dall'azienda: Ruvo di Puglia, Bitonto, Terlizzi e Corato. Attraverso la piattaforma gli studenti potranno partecipare alle diverse attività previste dal progetto, monitorare i punteggi e confrontarsi con le altre classi coinvolte.

Il progetto trasforma l'educazione ambientale in una vera e propria sfida educativa, basata su meccanismi di gamification che stimolano la partecipazione attiva degli studenti. Le classi partecipanti si confronteranno attraverso quiz tematici sulla sostenibilità, attività di segnalazione di situazioni di degrado urbano e azioni concrete di cura e valorizzazione degli spazi pubblici, accumulando punti e scalando una classifica comune.

«l'Amministratore Unico di SANB, Nicola Roberto Toscano – spiega "Vedere e sentire la passione di cosi tanti studenti, docenti e dirigenti scolastici che non vedono l'ora di mettersi in gioco per l'ambiente, quello grande della ns terra e quello piu vicino dei nostri luoghi quotidiani di vita, studio, svago e lavoro, è motivo di grande anche personale soddisfazione. Ho sempre creduto che sanb, società dei comuni e in house e perciò di tutti, debba esprimere la sua ragion d'essere nell'aprirsi al territorio e a chi vi fa parte e non limitarsi a svolgere il servizio di raccolta rifiuti come fa un qualsiasi gestore privato. La condivisione la partecipazione e il senso di appartenenza sono per la sanb e per i suoi comuni le leve piu importanti per continuare a migliorare la qualità del servizio, la selezione dei rifiuti, la loro riduzione e il decoro urbano"

In questo senso l'iniziativa anticipa anche l'indirizzo tracciato dal decreto emanato lo scorso febbraio dal Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che a partire dal prossimo anno scolastico inviterà le scuole italiane a promuovere attività volte a rafforzare negli studenti il senso di cura e responsabilità verso i beni comuni.

Il progetto rappresenta un'importante occasione di collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio, con SANB nel ruolo di coordinamento e supporto organizzativo dell'iniziativa.

L'Eco-Campionato si concluderà a fine maggio con un evento finale, durante il quale saranno premiate le classi che si saranno distinte per impegno, partecipazione e risultati raggiunti.

Un'iniziativa che punta a far crescere una nuova generazione di cittadini più consapevoli, perché la tutela dell'ambiente parte dai gesti quotidiani di ciascuno.
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