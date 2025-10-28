Corato si prepara ad accogliere l’innovazione verde di SANB

Il tour ambientale della SANB (Servizi Ambientali Nord Barese) arriva a Corato.L'attesa è alta per il prossimo appuntamento della rassegna "WEEK END PER L'AMBIENTE", in programma sabato 8 novembre in Piazza Vittorio Emanuele, un evento che si preannuncia di grande impatto per l'intera comunità.L'iniziativa rappresenterà il momento clou per la presentazione ufficiale del NUOVO PARCO MEZZI ELETTRICI destinati a rivoluzionare il servizio di igiene urbana della città.Corato vedrà, a breve, l'impiego di questi veicoli all'avanguardia, che garantiranno un servizio più efficiente, silenzioso e, soprattutto, a emissioni zero.L'adozione di questi mezzi proietterà Corato verso un futuro in cui la sostenibilità sarà al centro della cura del territorio.L'evento, che seguirà il format partecipato e apprezzato, vedrà la piazza trasformarsi in un vero e proprio laboratorio ambientale.I cittadini coratini e le scuole potranno scoprire la mostra illustrata sulla storia dell'igiene urbana, compiendo un viaggio nel tempo per capire quanto sia evoluta la gestione dei rifiuti.Saranno allestiti stand informativi dedicati alle filiere del riciclo, dove si potrà toccare con mano come i rifiuti si trasformeranno in nuove risorse, un processo fondamentale che alimenta l'economia circolare e riduce l'impronta ecologica della città.Spazio anche a momenti di confronto e dibattito, pensati per stimolare la partecipazione attiva della comunità sulle sfide ambientali future.L'impegno della SANB per la sensibilizzazione si completerà con la biblioteca del riuso e la distribuzione di gadget ecosostenibili.L'obiettivo è chiaro: coinvolgere le nuove generazioni e l'intera cittadinanza, replicando l'ampia partecipazione di pubblico e scuole che ha caratterizzato la prima tappa.L'appuntamento di Corato si prospetta dunque come una fondamentale giornata di incontro e formazione, che segnerà l'inizio di una nuova era per l'igiene urbana, più pulita e rispettosa dell'ambiente, a beneficio di tutti i cittadini.